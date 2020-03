The Mandalorian saison 2 : James Mangold dément être à la réalisation

Finalement, James Mangold ne dirigera aucun épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Il y a quelques jours, il était annoncé comme réalisateur de cette saison 2, aux côtés de Robert Rodriguez et de Bryce Dallas Howard. Pour le moment, il est le seul à avoir clarifié cette information.

Cette information a notamment été rapportée par le réalisateur Ron Howard. Ce dernier est en effet le père de Bryce Dallas Howard. L’actrice, bientôt de retour dans Jurassic World 3, avait déjà réalisé un épisode de la première saison de The Mandalorian. Heureux de savoir qu’elle rempilera pour la saison 2, il a partagé son soutien à sa fille sur les réseaux sociaux. Il a relayé un article qui affirmait que Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard et James Mangold seraient tous les trois à la réalisation de la saison 2 de The Mandalorian. Une information qui a attiré l’attention de ce dernier. James Mangold a ainsi réfuté toute participation à la série Star Wars :

Hey Ron. I'm so pleased if it's true about Bryce directing another part of Mandalorian, but I can tell you its not true about me. Not doing it, never discussed it. And I suggest fans should look at who's "reporting" this & make a note that these sites present conjecture as fact.

