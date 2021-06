The Morning Show saison 2 : la bande-annonce dévoile la date de sortie

"The Morning Show", l'une des meilleures séries d'Apple TV+, prépare son retour avec une saison 2 qui va continuer d'explorer des problématiques qui font écho à notre époque. La plateforme a dévoilé la bande-annonce de la prochaine salve d'épisodes attendue à la rentrée.

The Morning Show, le gros titre du lancement d'Apple TV+

Au sein de l'offre proposée par Apple TV+ à son lancement se trouvait The Morning Show. Une série qui avait la bonne idée de rassembler un casting prestigieux : Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell et Billy Crudup. Les épisodes se concentraient sur les coulisses d'une émission télévisée matinale aux États-Unis au moment où son présentateur vedette, Mitch Kessler, était accusé d'avoir eu des gestes déplacés envers des femmes. Alex Levy, la co-présentatrice, craignait que cet incident soit un danger pour sa carrière et tenait à garder sa place. Sa nouvelle collaboratrice devait être Bradley Jackson mais l'arrivée de cette femme était vue d'un mauvaise oeil par l'intéressée.

Une saison 2 dans l'air du temps

The Morning Show est une série solide, portée par un casting impeccable, qui prend le pouls de l'époque marquée par #MeToo. La seconde saison se déroulera après les événements qui ont fait disjoncter le programme matinal. La chaîne doit se relever du scandale et ne peut plus compter sur Alex, qui a décidé de quitter The Morning Show. Elle et Mitch seront toujours présents dans les prochains épisodes, et l'on découvrira une Bradley devant prendre la relève, avec toutes les inquiétudes que cela implique.

Dans les premières secondes de la bande-annonce, la chaîne affiche une mire colorée et ne diffuse plus rien, à la suite d'un mouvement de contestation féministe. On sent encore une fois que la série veut avoir une portée politique et va analyser avec tranchant les travers de la société américaine. Par ailleurs, il sera aussi question de la crise sanitaire. Elle a été intégrée dans la narration pour coller au mieux à la réalité, mais la bande-annonce ne permet pas d'en voir plus sur cet aspect.

The Morning Show ©Apple TV+

Ce qui ressort de cet aperçu, c'est la prestation à venir de Jennifer Aniston. L'actrice revient sur le devant de la scène depuis un petit moment et va continuer de nous éblouir avec son talent dans la saison 2. Le premier épisode sera diffusé le 17 septembre prochain, puis vous pourrez suivre The Morning Show toutes les semaines.