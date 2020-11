The Nevers : Joss Whedon abandonne sa prochaine série

Les temps sont durs pour Joss Whedon. Pris dans la tourmente à cause des accusations qui pèsent contre lui suite à son travail sur "Justice League", il quitte maintenant la prometteuse série "The Nevers" prévue sur HBO Max. Preuve que sa carrière commence sérieusement à flancher.

The Nevers perd Joss Whedon

Le nom de Joss Whedon revient régulièrement dans l'actualité, sans cesse pour évoquer son passage sur Justice League, en remplacement de Zack Snyder. Quand ce dernier a quitté la production à cause d'un drame personnel, Joss Whedon a changé en grande partie l'allure et le scénario du film DC. Pire, l'acteur Ray Fisher l'accuse d'avoir eu un comportement odieux et déplacé lors des prises de vue. Depuis, cette affaire n'est toujours pas réglée et une enquête en interne a été lancée par la Warner pour avoir le fin mot de cette histoire. Pour l'heure, la réputation de Joss Whedon a pris un sacré coup.

Le réalisateur, de son côté, tente de tourner la page avec un projet pour la télévision, The Nevers. N'oublions pas qu'il est l'auteur de Buffy, de Firefly et d'Angel. Le petit écran il connaît et cette nouvelle série se fait, de plus, avec le network HBO qui se plante très rarement. The Nevers avait tout de l'oeuvre qui allait le faire rebondir mais on apprend désormais qu'il quitte la série. Cependant, elle n'est pas annulée pour autant et devrait débuter sa diffusion l'année prochaine.

The Nevers est l'une des créations télévisuelles les plus prometteuses de 2021. Elle se déroulera durant l'époque victorienne et suivra une troupe de femmes en possession de pouvoirs magiques. Ensemble, elles seront le dernier rempart pour lutter contre une menace qui pèse contre notre monde.

Ray Fisher ne lâche pas le réalisateur

HBO a confirmé la séparation d'une manière assez sobre, sans donner de réelle explication. De son côté, Joss Whedon évoque une fatigue générale liée aux événements récents. Il parle de la crise sanitaire qui change les méthodes de travail, mais on peut lire entre les lignes qu'il est affecté par le scandale dont on parlait plus haut. Et la Warner, qui détient HBO, ne veut peut-être pas continuer de travailler avec lui après Justice League. Le studio s'est récemment séparé de Johnny Depp pour Les Animaux Fantastiques 3 parce qu'il était lui aussi dans la tourmente avec ses problèmes judiciaires en rapport avec son divorce.

Pour Ray Fisher, qui s'est empressé de s'exprimer sur Twitter, ce départ du show est une conséquence de l'enquête en cours depuis trois semaines. On ne saurait dire s'il a raison, mais c'est une éventualité à prendre sérieusement en considération.