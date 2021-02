The Nevers : la série fantastique abandonnée par Joss Whedon a son trailer

Dans le line-up 2021 d'HBO se trouve "The Nevers", une série fantastique sur des femmes détentrices de pouvoirs que le monde ne comprend pas. Un projet auquel était attaché Joss Whedon jusqu'à son départ précipité. Découvrez la toute première bande-annonce.

Des femmes pas comme les autres dans The Nevers

La série The Nevers est l'une des séries que l'on attend avec une pointe de curiosité en 2021. D'abord, parce qu'elle est propulsée par HBO et que la chaîne déçoit rarement. Ensuite, pour son pitch, qui promet de nous plonger dans une époque victorienne par le biais de la fantasy. Plus précisément, l'histoire va se concentrer sur un groupe de femmes qui ont décroché des pouvoirs magiques après un événement survenu quelques années auparavant. Elles sont les "touchées". Et le monde n'est pas en mesure de les accepter. Probablement parce qu'il a peur de ce qu'il ne comprend pas. La police est notamment très attentive aux actes de ces personnes extraordinaires. Ces femmes vont s'allier et user de leurs capacités pour contrer une menace démoniaque.

The Nevers a été une série portée et développée par Joss Whedon pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'il décide de quitter le projet à cause de toutes les polémiques qui l'entouraient. On parle bien sûr, principalement, de celle à propos de son implication décriée sur Justice League. Même sans lui, le show s'est fait et une première bande-annonce vient d'être diffusée.

The Nevers ©HBO Max

Comme attendue, l'intrigue sera menée par des femmes, qui devront faire face aux travers de la gent masculine. On y voit immédiatement une portée féministe dans ce que va raconter The Nevers. Comme une sorte de redite de la chasse aux sorcières. Nous verrons si la série arrive à dire des choses fortes et intelligentes en fond, mais également si le divertissement sera au rendez-vous. Quelques éléments de fantasy sont teasés dans ces images. Des pouvoirs, des gadgets et même ce qui ressemble à des monstres. Mais l'ensemble n'a pas l'air d'en faire des tonnes avec le fantastique et insère des éléments avec retenue dans un cadre historique.

Le rôle principal est tenu par Laura Donnelly, avec également Olivia Williams, James Norton, Pip Torrens, Tom Riley, Ann Skelly ou encore Ben Chaplin au casting. The Nevers arrive en avril prochain, à une date encore non précisée, sur HBO Max aux Etats-Unis et sur OCS chez nous grâce à l'habituelle diffusion en US+24.