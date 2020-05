The Office : un reboot de la version américaine pourrait être envisageable

"The Office", de retour sur nos écrans ? Cela fait des années que le doute plane sur un possible reboot de la série culte. Le créateur de la série américaine fait le point et donne son point de vue.

Quand une série se termine, il est rare qu’elle devienne de plus en plus populaire avec les années qui passent, mais c’est exactement ce qui se passe avec The Office. Cela fait maintenant 7 ans que la série culte s’est terminée sur NBC. Cependant, la série connaît toujours une très forte popularité, notamment avec la nouvelle génération qui découvre la série sur Netflix aux Etats-Unis (la série sera déplacée sur la plateforme de streaming de NBC, Peacock, à sa sortie).

Un reboot enfin confirmé ?

A l’heure où les remakes et les reboots sont monnaie courante à Hollywood, The Office n'échappe pas à son lot de rumeurs. Cela fait des années que des rumeurs d’un reboot de la série comique persistent, avec plus ou moins de conviction. Que ce soit un reboot avec ou sans Michael Scott, il est certain qu’il aurait beaucoup de succès.

A ce sujet, Greg Daniels (qui a développée la version américaine de la série) a été interviewé par Collider dans le contexte de sa nouvelle série Upload. Quand il a été questionné sur un possible reboot de The Office, il a répondu:

Oh, j’y ai beaucoup réfléchi parce que tout le monde me parle de ça depuis un ou deux ans. La première fois que j’ai eu l’idée de le faire c’était après le reboot de Will and Grace. A ce moment-là, on aurait pas pu rassembler tout le monde comme l’ont fait Will and Grace. Je ne vois pas pourquoi on devrait faire un reboot dans le sens où il n’y a plus grand chose à raconter. Je pense que les gens aiment les personnages et ils veulent juste les revoir mais l’idée de faire le reboot avec la moitié du cast n’était pas une bonne idée pour moi. Les acteurs sont incroyables et j’adorais travailler avec eux donc je ne peux pas exclure cette idée. Les gens n’arrêtent pas de me le demander. Évidemment, il y a des gens qui seront très heureux mais je ne veux pas avoir un groupe de gens qui seront déçus. Mais pour le moment, il y a encore des gens qui finissent la série et la recommencent depuis le début. Je pense que ça en dit long sur la série mais, pour le moment, on ne sait jamais.

Vous l’aurez donc compris; la possibilité d’un reboot n’est pas totalement à exclure. Cependant Greg Daniels a raison: si le public est prêt à regarder The Office en boucle, pourquoi prendre le risque de décevoir une partie des fans ?

Affaire à suivre, mais vous pouvez dès à présent regardez The Office sur PrimeVideo.