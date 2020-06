The Office : une scène avec un blackface retirée des plateformes

"The Office" est une série connue pour son humour décalé, voire inapproprié. La comédie est considéré comme une des meilleurs par les fans mais une scène précise de la série ne pourra plus être vue par les spectateurs sur les plateformes.

Une scène de blackface retirée de The Office

La nouvelle nous vient de Hollywood Reporter et ne surprendra pas ceux qui suivent les actualités d’Hollywood de très près. En effet une scène montrant un blackface a été retirée d’un épisode de la série. L’épisode en question est le neuvième de la saison 9, intitulé “Dwight Christmas”. Dans cet épisode, Dwight, interprété par Rainn Wilson, insiste pour que ses collègues passent un Noël traditionnel avec lui. Il demande alors à Nate, un employé de l’entrepôt de se “déguiser” en Zwarte Piet (un compagnon de Saint Nicolas dans le folklore des Pays-Bas). Un déguisement qui inclut un blackface, rapidement jugé raciste par les autres personnages.

Un des créateurs de The Office s’explique

La décision de retirer cette scène mais pas l’épisode en entier est venu de Greg Daniels, créateur de la version américaine de la série. Il s’est expliqué dans le magazine Hollywood Reporter :

The Office raconte l’histoire de gens qui essaient de travailler ensemble dans le respect malgré le comportement inapproprié de leur patron et de l’assistant manager. La série utilise la satire pour exposer des comportements inadmissibles et livrer un message d’inclusion. Nous avons retiré un plan d’un acteur en blackface utilisé pour critiquer une pratique raciste en Europe. Le blackface est inacceptable et le montrer de manière si graphique est mal. Je suis désolé pour la douleur causé.

The Office, un exemple du changement d'Hollywood

Depuis quelques semaines, l’industrie d’Hollywood est en plein changement. Un changement qui a pour plus large contexte le mouvement Black Lives Matter et la lutte contre les violences faites aux Afro-Américains par la police. Le mois dernier, Autant en emporte le vent était retiré temporairement de la plateforme HBO Max car le film était jugé raciste. Plus récemment, l’actrice Jenny Slate a décidé de quitter la série Big Mouth car elle jugeait qu’une actrice noire se devait de prêter sa voix au personnage de Missy. Ce qui est sûr c'est que ces changements ne seront pas les derniers.