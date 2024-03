The Penguin : Colin Farrell promet une série "incroyablement violente" et "très sombre"

Colin Farrell a donné des détails sur "The Penguin", la série spin-off de "The Batman" qui s'annonce sombre et extrêmement violente. Le show est prévu pour cet automne.

Colin Farrell bientôt de retour dans The Penguin

Au début du mois de mars, la déception était grande lorsqu'on a appris que The Batman 2 était repoussé. Prévu initialement pour octobre 2025, le film ne sortira finalement qu'en 2026. Il y a donc encore deux ans à attendre avant de revoir le Chevalier noir. Mais pour compenser un peu, le public pourra au moins retrouver le personnage d'Oswald Cobblepot avec la série The Penguin.

Impressionnant dans The Batman, Colin Farrell a accepté de reprendre le rôle du célèbre ennemi de Bruce Wayne pour au moins une saison. Récemment, le show s'est dévoilé avec une bande-annonce où l'acteur se montre terrifiant. The Penguin arrivera plus tard cette année, durant l'automne, mais le comédien en a déjà fait un peu de promotion. C'est à l'occasion d'une interview donnée à MovieZine (vidéo en fin d'article) que Colin Farrell a parlé de son expérience sur le tournage de la série de Max (anciennement HBO Max, dont l'arrivée en France est pour bientôt). Et d'après lui, il faudra s'attendre à quelque chose de très sombre.

"Huit heures vraiment tordues"

L'acteur a d'ailleurs affirmé que son expérience de travail sur The Penguin avec été "longue mais merveileuse", avant d'ajouter sur l'ambiance de la série :

Ce que je peux vous dire c'est que c'est très sombre. C'est très lourd. Ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la série. Mais c'est incroyablement violent.

Colin Farrell - The Penguin ©Max

Colin Farrell a ensuite ajouté que la série raconterait "l'ascension d'un homme vers ce qu'il a toujours rêvé, un certain pouvoir et statut social". En effet, après la mort de Carmine Falcone dans The Batman, qui dirigeait le monde criminel de Gotham, Oswald va tout faire pour récupérer son empire. Sauf que d'autres personnes tenteront également de s'emparer du pouvoir et la série The Penguin montrera ainsi l'ascension de l'antagoniste jusqu'au sommet. Un parcours qui, sur le papier, peut rappeler un personnage comme Tony Montana, bien que, dans la bande-annonce, c'est plutôt Tony Soprano qui vient à l'esprit.

Dans tous les cas, Colin Farrell nous promet un programme de "huit heures vraiment tordues". Ce qui devrait faire toujours plus grandir la hype autour de The Penguin.