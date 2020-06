The Promised Neverland : le manga adapté en série live par Amazon

Amazon va développer le manga à succès "The Promised Neverland" en série live action. Cette nouvelle version de l’histoire sera développée par Meghan Malloy et Rodney Rothman, récemment derrière "Spider-Man : New Generation", et le scénariste et acteur Masi Oka.

L’annonce du développement de la future série The Promised Neverland arrive dans une période où les adaptations de nombreux mangas sont avancées. Il y a peu, nous vous donnions des nouvelles de la future Cowboy Bebop, portée par John Cho. On sait aussi qu’une nouvelle série One Piece est en développement. Et c’est donc au tour de The Promised Neverland d’avoir le droit à son adaptation en live action.

C’est Variety, généralement bien informé, qui a avancé la nouvelle du développement de la nouvelle production d’Amazon. Selon le média américain, Meghan Malloy en écrira le scénario, tandis que Rodney Rothman la réalisera. Ce dernier en sera également producteur exécutif, tout comme Masi Oka.

Un nouveau manga très populaire adapté en live action avec The Promised Neverland

Le manga The Promised Neverland a été écrit par Kaiu Shirai et dessiné par Posuka Demizu, et publié pour la première fois en 2016. Il a très vite été bien reçu par le public, se vendant à plus de 20 millions de copies à travers le monde à ce jour.

L’histoire suit un groupe d’enfants très intelligents qui vivent dans l’orphelinat Grace Field House, en apparence idyllique. Ils s’y sentent très heureux, grâce notamment à l’attention de la gouvernante qu’ils considèrent comme leur propre mère. Mais lorsqu’ils enfreignent la règle de ne jamais quitter l’enceinte de l’orphelinat, ils découvrent la sombre vérité qui y est cachée. Ils comprennent alors qu’ils doivent s’en échapper, et échafaudent un plan pour s’évader avec tous les autres enfants.

Une version en animation de The Promised Neverland, développée par Toshiya Ôno, est déjà diffusée depuis l’année dernière. Elle aura droit à une deuxième saison, prévue pour janvier 2021. Un film en live-action avait aussi été annoncé l’année dernière, dont la sortie était alors attendue à la fin de cette année au Japon. Aucune récente information n’a filtré sur le statut de ce projet.

En ce qui concerne la série live, aucun nom d’acteur n’a pour l’instant été annoncé. On ne sait pas encore non plus quand elle sera disponible sur Amazon Prime Video.