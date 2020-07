The Resident : la saison 4 parlera du coronavirus

Le coronavirus est un événement qui n'a pas fini d'inspirer les showrunners. Tout comme "Grey's Anatomy", la série médicale de FOX "The Resident" traitera du virus durant sa quatrième saison.

Le succès de The Resident

Il y a quelques mois Cinéséries vous annonçait que The Resident était renouvelée par la FOX pour une quatrième saison. En trois saisons, la série médicale a su tirer son épingle du jeu et convaincre aussi bien le public américain que le public français. Pour ceux qui auraient oublié, The Resident raconte l’histoire d’un jeune médecin idéaliste fraîchement diplômé (interprété par Manish Dayal) qui découvre les réalités de la vie de médecin auprès du brillant mais assez blasé Dr Hawkins (joué par Matt Czuchry). Emily Van Camp, Bruce Greenwood et Shaunette Renée Wilson complètent le casting des acteurs principaux.

Amputée de 3 épisodes, la diffusion de la saison 3 avait dû s’arrêter de manière prématurée à cause de la pandémie de COVID-19. Une nouvelle qui n’a pas empêché les showrunners de trouver de l’inspiration, au contraire.

The Resident traitera du coronavirus

À l’instar de Grey’s Anatomy, la saison 4 de The Resident traitera du coronavirus. Une nouvelle pas si surprenante quand on sait que beaucoup d’oeuvres (séries, livres, films) traiteront de près ou de loin de la pandémie et ses différentes conséquences les mois et années à venir. La série allait à l’origine aborder une storyline sur une bactérie résistante mais la décision d’échanger cette idée pour inclure le virus s’est imposée comme une évidence. La co-créatrice de The Resident, Amy Holden Jones, a confié au magazine US Weekly :

Notre premier épisode traitera des premiers stades de la pandémie. On se concentrera sur les conséquences sur le corps médical qui risque sa vie tous les jours. Malheureusement, sur le long-terme les effets du COVID-19 vont perdurer, même après un vaccin. Nous serons là pour montrer cette partie aussi.

À noter que plusieurs personnes qui évoluent dans le milieu médical font partie de l’équipe de scénaristes. La série emploie aussi une infirmière qui travaille sur le tournage.

Leurs histoires sont si émouvantes, profondes et tragiques et continuent encore aujourd'hui. Nous espérons pouvoir partager tout ce que nous aurons appris.

Les séries médicales comme Grey’s Anatomy et The Resident ont donc fait le choix du réalisme. Reste à savoir ce que donnera le résultat. Quoi qu’il en soit, il faudra encore attendre un moment avant d’avoir la saison 4 The Resident. La pandémie a causé énormément de retard sur les productions audiovisuelles et il semble que 2021 sera l’année des grands retours.