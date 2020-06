The Walking Dead saison 10 : Greg Nicotero promet un final stupéfiant

Reporté à cause de la crise du COVID-19, le final de la saison 10 de "The Walking Dead" arrivera avec du retard. Pour faire monter la sauce pendant que les fans encore présents attendent l'épisode, Greg Nicotero annonce qu'ils ne vont pas en croire leurs yeux.

Pendant le confinement, nous nous sommes tournés vers les séries pour occuper le temps. Mais l'industrie télé a aussi subi les conséquences de la pandémie. Plusieurs productions en cours ont été arrêtées et des programmes dont la diffusion était entamée ne sont pas allés jusqu'au bout. The Walking Dead n'a pas pu diffuser l'épisode final de la saison 10 qui était prévu le 12 avril dernier. AMC a repoussé l'échéance à plus tard cette année, sans donner de date précise. Un déchirement pour les fans, qui doivent rester dans l'attente après un faux final.

La chaîne a depuis sorti un premier teaser qui dévoile que Maggie fera son retour dans le final, avant de reprendre une place majeure dans la saison suivante. Des retrouvailles bienvenues après les pertes successives de Rick et Michonne.

Lors d'un chat pour Fandom, Greg Nicotero a teasé l'épisode qu'il nous reste à découvrir et promet qu'on risque d'en avoir pour notre argent :

C'est l'un de mes épisodes préférés de la saison. C'est si prometteur pour la saison 11 que c'est un peu une torture pour moi ne pas pouvoir en dire plus. Les deux dernières minutes sont juste... Les gens vont rester bouche bée.

Un épisode choc pour lancer la saison 11 ?

Pas question d'obtenir des détails croustillants ou des éléments importants mais la série veut s'offrir un dernier chapitre marquant pour cette saison. On sait que les fans de la première heure ne sont plus au rendez-vous mais on vous promet que The Walking Dead a repris du poil de la bête depuis l'année dernière.

Nous serons donc attentifs à ces dernières minutes de l'épisode à venir car il sera déterminant pour savoir si la suite vaudra le coup. Une suite déjà assurée, dans la saison 11, bien qu'on se pose sérieusement la question de jusqu'où la chaîne va aller avec sa série. En regardant ce qu'il y a dans les comics, l'ère des Chuchoteurs est la dernière étape marquante avant d'arriver à la fin. Tout porte à croire que la saison 11 pourrait être la dernière. Avec les spin-offs et les films sur Rick, l'avenir est déjà défini.