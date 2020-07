The Walking Dead World Beyond : la saison 1 est tournée et la 2 en écriture

Après un petit retard causé par la crise sanitaire, le second spin-off de "The Walking Dead", "World Beyond", verra le jour en octobre prochain. D'ici là, plus aucun travail n'est à fournir sur cette première saison, cette dernière étant terminée. L'équipe planche déjà sur la suite.

Un second spin-off pour The Walking Dead

Alors que Fear The Walking Dead se déroule en même temps que la série principale The Walking Dead, la nouvelle création World Beyond prend l'univers par un autre bout. Ce second spin-off veut compléter la mythologie en s'adressant à un public adolescent. Le scénario se déroule bien après que la civilisation connue ne soit tombée et suit des jeunes héros qui sont de la première génération après la fin du monde. Ils n'ont pas connu grand chose d'autre que ce monde dévasté et les adultes ont tout fait pour les préserver de l'extérieur. Mais un petit groupe d'adolescents va vouloir se frotter à la réalité et se lancer dans une aventure teintée d'inconnu et, donc, de zombies ! On découvrira au casting Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston et Nico Tortorella lors de la diffusion sur Amazon Prime Video en France à partir du 4 octobre prochain.

Du retard mais des bonnes nouvelles pour World Beyond

World Beyond devait faire ses débuts au printemps dernier, le 10 avril, mais la pandémie a impacté son lancement. La première saison sera disponible à l'automne, juste après qu'on ait pu voir le final de la saison 10 de The Walking Dead. Malgré ce temps d'attente, le showrunner Matt Negrete a expliqué lors du panel de la Comic-Con@Home que les épisodes étaient tous prêts et que la suite était déjà en cours de préparation :

Toute la première saison est dans la boîte. Tout est prêt pour la diffusion. Et avec les scénaristes nous sommes déjà en train de travailler sur la saison 2 en ce moment.

La post-production des épisodes a pu s'achever avant que le coronavirus ne force l'industrie à entrer dans une phase conséquente de ralentissement. Quant à cette seconde saison, ces déclarations ne nous surprennent pas car Scott M. Gimple, le producteur et superviseur de la marque The Walking Dead, avait déjà expliqué que The World Beyond était un spin-off qui n'aurait pas une durée de vie très longue. Uniquement deux saisons sont prévues depuis le début pour raconter l'histoire souhaitée. L'équipe sait déjà où elle va et cette série sera importante à suivre pour les fans car nous allons en savoir plus sur le groupe qui a enlevé Rick en hélicoptère. Par ricochet, World Beyond va établir des liens avec le futur film sur le personnage et ainsi enrichir l'univers étendu que le studio veut mettre en place.