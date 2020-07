The Witcher : Netflix annonce un préquel en live action

L'adaptation de "The Witcher" sur Netflix a plutôt bien marché. Une seconde saison verra le jour, ainsi qu'un fin d'animation. La plateforme américaine ne lâche pas le filon et se lance également dans une autre série live, un préquel qui évoquera le tout premier Sorceleur.

The Witcher a marché sur Netflix

On pouvait légitimement avoir des doutes lors de l'annonce du projet. Les bouquins et les jeux vidéo The Witcher sont tellement adorés que Netflix a pris le risque de ne pas contenter les fans. La série reprend le personnage principale de Geralt de Riv (Henry Cavill), un chasseur de monstres qui a la particularité d'être aussi un Sorceleur. Un être modifié supérieur aux simples humains. Lors d'une aventure sur le Continent, une terre réputée pour être dangereuse, notre héros va croiser Yennefer (Anya Chalotra) et Ciri (Freya Allan), deux femmes qui auront un impact sur son destin. Si vous ne connaissez pas l'univers, la série peut désarçonner avec sa narration déstructurée qui englobe plusieurs temporalités. La seconde saison sera plus simple à suivre et Netflix va nous donner une autre dose de The Witcher avec un film d'animation sous-titré Nightmare of the Wolf.

Une seconde série en préparation

Netflix croit en la franchise The Witcher et vient d'annoncer qu'un préquel en mini-série était dans les tuyaux :

La narration se déroulera avant les épisodes de la série principale, sans Henry Cavill au casting. Pas de Geralt de Riv pour la simple et bonne raison que c'est 1200 avant les événements de The Witcher que se passera cette création nommée The Witcher : Blood Origin. La promesse est de nous faire rencontrer le tout premier Sorceleur et de mieux appréhender les fondations de cet univers magique. Il sera question du moment où "les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire plus qu'un".

À voir comment Netflix va traiter ce projet et quels moyens financiers seront déployés. La série principale a belle allure avec de l'argent visible à l'écran ainsi qu'une grosse star dans le rôle principal. On espère qu'il en sera de même pour ce préquel. Blood Origin aura pour showrunner Declan de Barra, scénariste sur la première saison de The Witcher. L'auteur des romans, Andrzej Sapkowski, n'est pas bien loin et surveillera tout ça en tant que consultant créatif. On peut au moins se dire qu'il devrait y avoir de la cohérence avec ses idées.

Aucune date de diffusion n'est annoncée pour cette série qui tiendra sur seulement six épisodes. La production aura lieu en Grande-Bretagne prochainement. Pour la saison 2 de The Witcher, elle sortira normalement en 2021.