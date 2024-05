The Witcher : Netflix lâche les premières images officielles de Liam Hemsworth dans un teaser

Après les premières images non-officielles que l’on a pu découvrir il y a quelques jours, Netflix vient de partager le premier teaser de Liam Hemsworth en action dans les nouveaux épisodes de "The Witcher". Attention car cet article contient des spoilers sur la fin de la troisième saison !

Une quatrième et avant-dernière saison pour The Witcher

Adaptée des livres d’Andrzej Sapkoswki, The Witcher se prépare à revenir pour un quatrième chapitre. L’intrigue reprendra après les événements survenus dans les derniers épisodes de la troisième saison, durant lesquels une équipe de bandits, les Rats, délivrait Ciri des mains de chasseurs de primes. La quatrième saison de The Witcher marquera un tournant pour la série. Car, pour la première fois depuis le lancement du show, Henry Cavill ne sera pas l’interprète de Geralt de Riv. Il sera remplacé par Liam Hemsworth. Il y a quelques jours, les premières photos du tournage de la saison 4 le montrant dans le costume du célèbre Sorceleur avaient fuité. Et Netflix vient désormais de partager un premier teaser officiel de l’acteur australien dans la série.

Liam Hemsworth s’affiche en Geralt

Les premières images de la quatrième saison de The Witcher montrent Geralt marchant dans la brume, accompagné de son cheval. Après un plan sur son collier, on peut voir le personnage de dos. Puis, il se retourne après avoir entendu un bruit derrière lui. Ce qui nous permet de découvrir le premier visuel de Liam Hemsworth en action dans le costume de Geralt.

Le comédien va toutefois avoir fort à faire pour convaincre les fans de la série. Pour rappel, beaucoup avaient signé une pétition pour réclamer le retour d’Henry Cavill après l’annonce de son départ. Et, sous le teaser que vient de partager Netflix sur son compte X, d'autres internautes assurent que Liam Hemsworth ne sera pas à la hauteur de son prédécesseur. On verra s’il parvient à faire changer d’avis les plus réticents quand les épisodes de la quatrième saison sortiront.

Après le teaser, on attend la date de sortie

Comme évoqué il y a quelques jours, Liam Hemsworth n’est pas le seul acteur ayant signé pour rejoindre la distribution de The Witcher dans la nouvelle saison. Laurence Fishburne sera aussi de la partie. Il interprètera le vampire Régis. Netflix n’a pas encore donné la date de sortie des nouveaux épisodes de The Witcher. Quelle que soit la date à laquelle les fans pourront découvrir la quatrième saison, une cinquième suivra ensuite. Il s’agira de la dernière.