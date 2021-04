The Witcher saison 2 : Netflix annonce la fin du tournage en vidéo

It’s a wrap ! Après des mois de galère, le tournage de la saison 2 de "The Witcher" est enfin bouclé. Netflix vient d’annoncer la nouvelle en vidéo, et en a profité pour annoncer que le deuxième chapitre de la série arriverait dans quelques mois.

Un tournage enfin terminé…

En 2019, Netflix a dévoilé la première saison de la série The Witcher, très attendue par les fans des jeux vidéo. Adaptée de la saga littéraire Le Sorceleur, la série s’intéresse aux aventures de Geralt de Riv, un sorceleur. Incarné par Henry Cavill, il traque des monstres sur le Continent, se servant de ses pouvoirs surnaturels pour les vaincre. Sur sa route, il croise bientôt la princesse Ciri et la sorcière Yennefer, deux jeunes femmes qui vont changer sa vie à jamais. Depuis la sortie du premier chapitre de The Witcher, une nouvelle saison a été commandée par Netflix.

Le tournage de celle-ci a débuté début 2020, et n’était toujours pas terminé encore récemment, la pandémie mondiale ayant largement retardé les prises de vue. Et comme si cela ne suffisait pas, en fin d’année dernière, Henry Cavill s’est blessé sur le tournage. Si le tournage s’était quand même poursuivi pour les scènes dans lesquels son personnage n’était pas présent, la blessure de la tête d’affiche de la série était venue illustrer les nombreux obstacles qu’a rencontrés la production du show pendant un an. Mais comme vient de l’annoncer le géant du streaming, le tournage est enfin terminé.

Henry Cavill - The Witcher © Netflix

… après plus d’un an !

C’est fait, toutes les prises de vue du deuxième chapitre de The Witcher sont dans la boîte ! Une nouvelle que Netflix vient d’annoncer en vidéo. Celle-ci débute avec Henry Cavill remerciant du fond du cœur toute l’équipe technique de la série. Et on peut sentir le soulagement dans la voix de l’acteur principal du show. On le sait, il est très impliqué dans la série, étant lui-même un grand amateur des jeux vidéo et souhaitant donner aux fans une adaptation fidèle à leur esprit.

La vidéo nous propose également une plongée dans les coulisses du tournage grâce à des images inédites. Pendant que la créatrice de la série, Lauren Schmidt Hissrich, donne quelques détails sur la production de cette deuxième saison, illustrant l’effort qu’a nécessité la production de la part de tous les membres de l’équipe technique. La showrunneuse indique ainsi que les prises de vue ont duré pas moins de 158 jours. 85 membres du casting ont pris part au tournage, ainsi que le nombre impressionnant des 1200 membres de l’équipe technique.

The Witcher © Netflix

Lauren Schmidt Hissrich révèle aussi que la deuxième saison de The Witcher s’intéresse aux événements racontés dans Le Sang des elfes, le premier tome de la saga de Andrzej Sapkowski, mais pas seulement. La showrunneuse promet également que la saison 2 contient de nombreux nouveaux personnages et arcs narratifs.

On peut également brièvement y apercevoir des cavaliers qui pourraient être la Chasse Sauvage. Leur présence a été révélée il y a quelques jours, lorsque des images des prises de vue ont fuité. La Chasse Sauvage est un élément central du jeu vidéo The Witcher 3, dans lequel ils traquent Yennefer et s’opposent à Geralt. Le héros incarné par Henry Cavill devra donc affronter de puissants ennemis dans le nouveau chapitre de la série.

Une sortie avant la fin de l’année

Netflix a profité de l’annonce de la fin du tournage pour confirmer que le deuxième chapitre du show arriverait bien en 2021. La plateforme de streaming ne donne pas de date plus précise pour le moment. On peut espérer en avoir une d’ici quelques mois, voire quelques semaines.

Après cela, on pourra découvrir les deux spin-offs de la série principale. L’un en live action (Blood Origin), et l’autre en animation (Nightmare of the Wolf). Avant peut-être une troisième saison pour la série principale.