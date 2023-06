The Witcher saison 4 : Netflix vise haut pour remplacer Henry Cavill

Alors que Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans "The Witcher" saison 4, on apprend que Netflix entend aussi attirer une star d’Hollywood pour y jouer un autre personnage. Attention, car cet article contient de potentiels spoilers sur l’intrigue de la quatrième saison !

Liam Hemwsorth n’arrivera pas tout seul dans la quatrième saison de The Witcher

Deux ans après la deuxième saison, les fans de The Witcher n’ont plus qu’à attendre quelques semaines avant de pouvoir découvrir les nouveaux épisodes de la série. Dans ceux-ci, Geralt devra tenir Ciri éloignée des monarques, mages et autres bêtes du Continent qui la pourchassent. Ils seront accompagnés de Yennefer, qui devra s’occuper de l’entraînement magique de la jeune femme. Mais le trio devra faire face à de nombreux dangers.

Pour rappel, le troisième chapitre de The Witcher sera le dernier dans lequel on pourra voir Henry Cavill porter le costume de Geralt. En annonçant la quatrième saison de la série, Netflix a précisé que l’acteur britannique n’y prendrait pas part. C’est Liam Hemsworth qui reprendra le flambeau, et proposera donc sa propre interprétation du célèbre Sorceleur. De nombreux fans se sont insurgés contre ce changement, et ont menacé de se désabonner de Netflix. La plateforme de streaming pourrait donc perdre de nombreux abonnés prochainement. Mais elle pourrait réussir à éviter cela en introduisant l’un des personnages les plus populaires des livres et des jeux vidéo dans la prochaine saison du show créé par Lauren Schmidt Hissrich.

Régis devrait être de la partie

D’après Redanian Intelligence, le vampire Régis fera son apparition dans la quatrième saison de The Witcher. Et le média affirme que Netflix veut attirer un très gros nom pour l’incarner. La plateforme souhaiterait engager « une star hollywoodienne majeure ayant près ou plus de 60 ans ». Étant donné sa popularité parmi les fans, ce personnage devrait ensuite garder un rôle important jusqu’à la conclusion de la série. Il semble donc que Netflix tente de réunir la hanse de Geralt, le groupe qui a juré de protéger Ciri.

Le même média précise que la saison 4 de The Witcher devrait débuter son tournage en septembre, avant d’enchaîner rapidement avec les prises de vues du cinquième chapitre. On devrait donc bientôt savoir qui jouera Régis dans les futurs épisodes.

Le Baptême du Feu adapté ?

Qui que soit l’acteur choisi pour incarner Régis, Redanian Intelligence assure également que le personnage de Zoltan Chivay sera aussi introduit dans la saison 4 de The Witcher. Et que cette quatrième saison pourrait être une adaptation du troisième livre de la Saga du Sorceleur, intitulé Le Baptême du Feu.

En attendant, les fans pourront bientôt profiter de la dernière performance d’Henry Cavill dans la peau du Loup Blanc. Les épisodes 1 à 5 de la troisième saison de The Witcher arriveront sur Netflix le 29 juin prochain. Puis, les épisodes 6 à 8 pourront être vus à partir du 27 juillet. Pour rappel, un nouveau spin-off est vraisemblablement aussi en préparation. Porté notamment par Dolph Lundgren, il devrait être centré sur la bande des Rats. En revanche, Redanian Intelligence assure désormais que l'acteur suédois y jouera Brehen, et non pas Leo Bonhart, comme précédemment avancé.