This Country : Sean William Scott dans la série comique de Paul Feig

Sean William Scott vient d’être annoncé au casting du nouveau projet de Paul Feig et Jenny Bicks. Il s’agira d’une série intitulé « The Country », inspirée de celle diffusée sur BBC Three depuis 2017.

L’acteur Sean William Scott, récemment vu dans la troisième saison du reboot en série de L’Arme fatale, vient de signer pour un rôle dans This Country, le nouveau projet de Paul Feig et Jenny Bicks. Il s’agira d’un remake de l’œuvre anglaise du même nom.

À la manière de la série culte The Office, créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant et reprise dans un remake américain porté par Steve Carell, pour lequel Feig a réalisé quelques épisodes, This Country est racontée sous forme de faux documentaire. Dans la version originale anglaise, une équipe de tournage suit le quotidien des cousins Kelly et Kurtan Mucklowe dans une petite ville des Cotswolds, en Angleterre, dans le but d’étudier le comportement de jeunes adultes. On suit donc les deux compères, incarnés par Daisy May Cooper et Charlie Cooper, eux-mêmes frère et sœur, poursuivre leurs rêves, affronter des obstacles et se battre pour de la pizza congelée.

Un remake américain d’une série anglaise faussement documentaire

Dans le remake américain, l’histoire sera transposée dans une ville fictive de l’Ohio appelé Flatch. Scott incarnera le père Joe, un nouveau venu dans la ville forcé de vite s’adapter aux situations qu’il doit affronter. Servant de figure paternelle aux personnages de Kelly et Kurtan, il est décidé à rester optimiste malgré les nombreuses fois où les deux cousins testent sa patience. Scott reprendra donc le rôle joué par Paul Chahidi dans la série originale, dont le personnage était appelé cette fois le révérend Seaton.

On ne sait en revanche pas encore qui jouera les deux cousins dans la version de Feig et Bricks. Ces derniers seront donc en charge de développer ce remake, et seront également tous les deux producteurs exécutifs du projet.

Feig a récemment varié les genres. Il a notamment réalisé la comédie d’action Spy, portée par Melissa McCarthy, Jason Statham et Jude Law, le thriller L’Ombre d’Emily, avec Anna Kendrick et Blake Lively, et la comédie romantique Last Christmas, dans laquelle Emilia Clarke et Henry Golding se donnaient la réplique. Bicks a quant à elle signé quelques épisodes de la série Sex and the City, et a dernièrement co-scénarisé The Greatest Showman.

Le remake de This Country n’a pas encore de date de diffusion.