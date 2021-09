Tiger King 2 : Netflix annonce une suite à la série documentaire culte

Après un succès fou lors de sa diffusion, le docusérie "Au Royaume des fauves" va avoir le droit à une seconde saison. On s'y attendait et Netflix vient de confirmer que des nouveaux épisodes sont sur le feu. Sans donner de date de sortie, il nous est assuré qu'ils seront visibles avant la fin de l'année.

L'incroyable histoire de Joe Exotic

Au Royaume des fauves (Tiger King, en VO) est l'un de ces docuséries criminels qui prouvent que Netflix règne sur ce genre. En mars 2020, au début du confinement, les abonnés Netflix se sont passionnés pour l'histoire complètement déjantée de Joe Exotic. Cet homme excentrique a dirigé un zoo très particulier et a été jugé coupable de faits graves. En plus de la maltraitance animale, il a tenté de faire tuer la dénommée Carole Baskin.

Tout au long de sept épisodes de la série, nous sommes allés de surprise en surprise, tout en découvrant des personnages hors du commun. Un phénomène a pris forme suite à la mise en ligne du show, à tel point que le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, a été questionné sur le sujet. Alors que Joe Exotic est toujours derrière les barreaux, un prolongement d'Au Royaume des fauves est dans les tuyaux depuis un moment.

Au royaume des fauves ©Netflix

Au Royaume des fauves de retour cette année

Le projet se confirme plus que jamais avec une annonce officielle de la part de Netflix. La plateforme a confirmé qu'une saison 2 allait arriver avant la fin de l'année et promet qu'elle sera encore plus dingue que la précédente.

On attend tout de même de voir quel sera l'angle d'approche de cette suite, alors que les créateurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin sont toujours de la partie. Lors d'un rapport de mai 2020, on a entendu dire que la lumière pourrait être mise sur les illusionnistes Siegfried et Roy, et sur une terrible attaque d'un tigre lors d'une de leur représentation. On ne sait cependant pas si cette idée a été retenue. On suspecte que ça ne soit pas le cas puisqu'un court teaser révélé par Netflix (ci-dessus) met en avant l'inénarrable Joe Exotic. La logique voudrait qu'on en apprenne plus sur son histoire mais reste-t-il tant de choses à découvrir ? Étant donné que la saison 2 sortira avant l'arrivée de 2022, nous devrions en apprendra davantage très rapidement.