Tiger King : une suite à la série-phénomène arrive

Le dossier "Tiger King" n'est pas prêt de se refermer. Netflix a lancé un véritable phénomène avec sa docusérie et on va bientôt en savoir plus sur le sujet avec un nouvel épisode qui, étrangement, ne parlera pas de Joe Exotic mais d'autres personnages. Il sera, bien entendu, question de fauves.

Le lancement d'Au Royaume des Fauves (Tiger King, en VO) sur Netflix s'est fait dans un timing idéal. Le docusérie a fait le bonheur des confinés qui cherchaient des programmes originaux à se mettre sous la dent. Le coronavirus a fait exploser les audiences des plateformes et l'histoire de Joe Exotic a animé les réseaux sociaux. L'engouement est tel que le filon va encore être exploité pendant quelques temps. L'affaire a même été rapportée aux oreilles de Donald Trump, alors qu'une bande-dessinée est en préparation et qu'une série fictionnée avec Nicolas Cage verra le jour.

Une suite à Tiger King sans Joe Exotic

Les créateurs de Tiger King, Eric Goode et Rebecca Chaiklin, veulent enfoncer le clou avec un nouvel épisode sur Netflix. Nous avions eu vent qu'une suite risquait d'arriver mais elle ne prendra pas le forme que l'on pensait. The Hollywood Reporter explique que la figure du tigre restera au centre de l'attention, sauf que nous ne verrons pas Joe Exotic. L'attention sera sur Siegfried et Roy, deux dompteurs et illusionnistes qui ont vécu un accident dramatique. En 2003, alors qu'ils sont en plein spectacle, un tigre s'attaque à Roy. L'accident est spectaculaire et fait des lourds dégâts mais l'homme s'en sort. On n'en dira pas plus sur les dessous de l'affaire et sur son déroulé pour ne pas vous gâcher la surprise, car l'épisode devrait bien tout expliquer. À noter que Roy Horn vient de nous quitter ces dernier jours à cause du coronavirus.

La série pourrait ainsi continuer, même après cet épisode à venir, en se focalisant sur d'autres histoires liées à des tigres. Mais sans Joe Exotic, la recette va-t-elle quand même faire ses preuve ? Cette figure délirante et tous les personnages secondaires sont marquants dans Tiger King. On peut néanmoins se dire que Siegfried et Roy ont eux aussi quelques traits de personnalité très extravagants. Le monde du spectacle auxquels ils sont attachés a sûrement quelques éléments croustillants à nous proposer. On verra si l'engouement est identique avec ce nouvel épisode, dont on ne connaît pas encore la date de mise en ligne sur Netflix.