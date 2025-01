"Très intense" : Finn Wolfhard parle de la fin de Stranger Things

De longues années après le lancement de la série, la fin du tournage de "Stranger Things" a eu lieu en décembre dernier. Finn Wolfhard est récemment revenu sur cette expérience.

Stranger Things a filmé ses derniers épisodes

Dans l’univers des séries, Stranger Things aura indiscutablement marqué cette époque de son empreinte. Neuf ans après son lancement, le show créé par Matt et Ross Duffer est déjà considéré par beaucoup comme iconique. Et on saura bientôt comment il se conclura, puisque sa cinquième saison sera la dernière.

L’attente autour des derniers épisodes est donc particulièrement élevée parmi les fans. D’autant que ceux-ci ont dû prendre leur mal en patience, puisque cette dernière saison a pris du retard avec la grève de 2023 à Hollywood. Toutefois, le tournage du dernier chapitre de Stranger Things est maintenant fini. Tout récemment, l’un des acteurs majeurs de la série s’est justement exprimé sur la fin de cette longue aventure.

Une fin de tournage très émouvante

Finn Wolfhard était récemment présent au festival de Sundance pour la promotion de son nouveau film, La Légende d’Ochi. Il a notamment été interrogé sur le final de Stranger Things. Dans des propos rapportés par Variety, l’interprète de Mike Wheeler a expliqué que le tournage du dernier épisode, en décembre dernier, avait provoqué de vives émotions au sein des membres de la série :

Évidemment, c’était incroyablement émouvant. Ça représente les 10 dernières années de ma vie. Et pour les créateurs, les frères Duffer, ils ont commencé quand ils avaient 30 ans et maintenant ils en ont 40. Tout le monde a partagé un long voyage.

L’acteur a ensuite comparé le moment de la fin de la série à la scène dans Toy Story 3 durant laquelle le personnage d’Andy dit au revoir à ses jouets. Il a ainsi décrit cette fin de tournage comme un événement « vraiment spécial ».

Une expérience qui « n’aurait pas pu mieux se terminer »

Finn Wolfhard a également révélé que le tournage de la cinquième saison de Stranger Things avait été particulièrement long. Il a expliqué que les prises de vues s’étaient étalées sur une année, « un peu dans le style du Seigneur des Anneaux ». Et il a assuré qu’il n’aurait pas pu espérer mieux pour la fin de cette expérience :

C’était une super façon de terminer, très intense. J’ai l’impression que ça n’aurait pas pu mieux se terminer.

Désormais, on attend de pouvoir découvrir ces derniers épisodes. Pour rappel, on sait depuis novembre dernier que la saison 5 de Stranger Things sera dévoilée en 2025. Mais on attend encore que Netflix partage une date de sortie plus précise. On ne sait pas non plus pour le moment si tous les épisodes de ce dernier chapitre arriveront en même temps sur la plateforme, ou y seront dévoilés en plusieurs parties.

Quant au nouveau film de Finn Wolfhard, La Légende d’Ochi, celui-ci sortira au cinéma en France le 5 mars 2025.