True Blood : HBO annonce le reboot de la série

Une nouvelle série va avoir droit à son reboot. Après "Gossip Girl" ou "Pretty Little Liars", c'est au tour de "True Blood". La série d'Alan Ball reviendra sur HBO avec cette fois Roberto Aguirre-Sacasa à l'écriture.

True Blood, la série vampirique HBO

Dans l'univers vampirique, les "sériphiles" ont eu de quoi faire. À la fin des années 1990 on découvrait avec bonheur l'excellente Buffy contre les vampires. Puis il y eu dans un genre plus teen Vampire Diaries (2009-2017). Mais il ne faudrait pas oublier True Blood (2008-2014) offerte par HBO. Avant de se lancer dans la fantasy avec Game of Thrones (2011-2019), la chaîne américaine a offert une référence de la "série vampirique", même s'il ne faudrait pas la réduire à cela. Car True Blood est une série originale, dramatique et sexy qui aborde de nombreux thèmes (on peut y voir une allégorie des droits LGBT).

True Blood ©HBO

On y suit Sookie Stackhouse, une jeune serveuse de Bon Temps, une petite ville fictive de Louisiane (déjà le décor est planté), dans un univers où les vampires existent et sont reconnus au sein de la société. Sookie est humaine, mais a tout de même une capacité hors-norme. En effet, elle est télépathe. Mais si elle parvient à entendre les pensées des autres humains, ce n'est pas le cas avec Bill Compton, un mystérieux vampire dont elle va tomber sous le charme. Lui aussi sera intrigué par Sookie étant donné la résistance de cette dernière face à son hypnose. Leur relation débute tandis que se déroulent des événements étranges, dont l'assassinat de plusieurs femmes...

Créée par Alan Ball et tirée de la série de romans La Communauté du Sud de Charlaine Harris, True Blood est portée notamment par Anna Paquin et Stephen Moyer ou encore Alexander Skarsgård. Le show a donc eu droit à sept saisons et a souvent été plébiscité par la critique et a obtenu de nombreuses nominations et récompenses.

Encore un reboot de prévu

Comme c'est plus que jamais à la mode, True Blood devrait à son tour avoir droit à un reboot. Depuis plusieurs années les séries se montrent de moins en moins originales avec la réutilisation d'anciens programmes. Prochainement, on aura par exemple droit au reboot de Gossip Girl. True Blood ne fera donc pas exception comme l'annonce Variety.

D'après certaines sources, HBO aurait déjà demandé à Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale, Les Nouvelles aventures de Sabrina) et Jami O'Brien de s'atteler à l'écriture d'un script. Tous les deux seront accompagnés d'Alan Ball, showrunner original qui officiera là comme producteur exécutif. Rappelons au passage que Roberto Aguirre-Sacasa est également occupé sur un autre reboot, Pretty Little Liars: Original Sin, prévu pour HBO Max.

Concernant True Blood, il n'y a pas d'autres informations concernant une date de production ni même des éléments de casting. On ne sait donc pas encore si des anciens membres reviendront.