Tyson : le biopic porté par Jamie Foxx avance avec Antoine Fuqua et Martin Scorsese

Le projet de biopic sur Mike Tyson avance enfin. Après des années de flou, on en sait un peu plus sur son statut. Alors que Jamie Foxx est toujours attaché au projet, il vient d’être rejoint par Antoine Fuqua et Martin Scorsese, qui seront impliqués dans ce qui sera finalement une série plutôt qu’un film.

Mike Tyson : un biopic qui se fait attendre

Cela fait plusieurs années que le projet de biopic centré sur Mike Tyson est en développement. On savait déjà depuis 2015 que Jamie Foxx allait incarner le célèbre boxeur à l’écran. Mais comme cela arrive régulièrement à Hollywood, le projet a pris du retard, passant entre de nombreuses mains. On pouvait même craindre qu’il finirait par être abandonné. Mais l’année dernière, Foxx avait redonné espoir en partageant des photos de sa transformation pour se glisser dans la peau de Tyson. Un signe que le biopic allait bien voir le jour.

Variety donne aujourd'hui des fraîches nouvelles sur le statut du projet. Comme nous l’apprend le média américain, le biopic sur Mike Tyson ne sera finalement pas un film, mais une mini-série. Celle-ci sera sobrement intitulée Tyson. En plus de cela, Variety confirme la présence de deux pointures d'Hollywood.

En effet, Martin Scorsese, déjà évoqué en 2015, et Antoine Fuqua seront impliqués sur la mini-série. Ils en seront producteurs exécutifs et Fuqua passera derrière la caméra.. Quoi qu’il en soit, les deux cinéastes se sont déjà frottés au milieu de la boxe, et pourront utiliser leur expérience sur les longs-métrages pugilistiques qu’ils ont réalisés pour orienter la série sur Tyson dans la bonne direction. Scorsese a bien sûr signé Raging Bull tandis que Fuqua a mis en boîte La Rage au ventre.

Une plongée dans la vie de Tyson

Tyson retracera toute la vie du célèbre boxeur, et pas seulement ses années sur le ring. On devrait donc avoir droit à des révélations sur sa jeunesse, et les circonstances qui l’ont amené à devenir en 1986 le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’Histoire, à 20 ans. La série ne se contentera également pas d’aborder la carrière de celui surnommé Iron Mike, puisqu’elle nous proposera également une plongée dans sa vie personnelle, plus que mouvementée. Tyson avait notamment été condamnée à un peu moins de trois ans de prison en 1992, après avoir été accusé de viol.

Mike Tyson © Carlos SCHIEBECK / AFP

Le boxeur s’est lui-même exprimé à l’annonce de Variety, il s’est montré impatient de pouvoir partager l’histoire de sa vie :

Cela fait longtemps que j’essaie de raconter mon histoire. Avec le lancement récent de Legends Only League et l’excitation des fans à la suite de mon retour sur le ring, je pense que c’est le moment parfait. Je suis impatient de collaborer avec Martin, Antoine, Jamie, et toute l’équipe créative pour proposer au public une série qui non seulement montrera mon parcours professionnel et personnel, mais qui sera aussi inspirante et divertissante.

Aucun service de streaming n’a pour le moment acheté les droits du biopic. Mais avec de tels noms impliqués sur la mini-série, cela ne devrait pas tarder. Nul doute que Netflix, HBO Max ou autres Amazon Prime vont se concurrencer pour diffuser Tyson. Lorsque l’acheteur sera communiqué, on devrait en savoir un peu plus sur le reste du casting et la date de sortie.