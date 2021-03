WandaVision : c'est quoi le Darkhold, le livre magique de La Sorcière Rouge ?

La série « WandaVision » a présenté à ses spectateurs un artefact extrêmement puissant que les lecteurs de comics connaissent bien. En effet, Agatha Harkness était en possession du livre de sorts Darkhold, qui appartient dorénavant à La Sorcière Rouge...

WandaVision : un final tonitruant

Ça y est. Après deux mois de diffusion, la série WandaVision vient de dévoiler son dénouement. Dirigée par Jac Schaeffer, la série ramène Elizabeth Olsen et Paul Bettany respectivement dans la peau de La Sorcière Rouge et de Vision. La puissante Wanda a créé toute une réalité alternative pour ramener Vision à la vie. Dans un profond dénie, La Sorcière Rouge a croisé la route d'une autre sorcière : Agatha Harkness. Cette dernière a tenté de s'emparer de la puissance de Wanda, sans succès. Mais le personnage incarné par Kathryn Hahn a également été l'occasion d'introduire un puissant artefact dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) : le Darkhold.

C'est quoi le Darkhold ?

Aussi appelé « Le Livre des damnés », il est possible que celui-ci soit déjà brièvement apparu dans Doctor Strange. Bien que le long-métrage se concentre sur le Livre de Cagliostro, les spectateurs attentifs auront remarqué qu'un des livres manquait. Puisque la collection de l'Ancien est composée de livres considérés comme trop dangereux, cela suggère qu'un tome très puissant a disparu de la bibliothèque que Kamar-Taj. Évidemment, cela conduit aux spéculations selon lesquelles Agatha Harkness s'est emparée du Darkhold. Le Darkhold est certainement le livre de sorts le plus dangereux de tout l'univers Marvel. Dans la tradition Marvel, la Terre a d'abord été gouvernée par des Dieux Anciens.

WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Si la plupart d'entre eux étaient bons, certains cherchaient à consumer la magie des autres. C'était le cas de Chthon, le premier maître de la magie noire, qui a appris les secrets de la sorcellerie sous le nom de La Magie du Chaos. Il y a d'ailleurs plusieurs références à Chthon dans la série WandaVision. Déjà, Agatha Harkness fait référence à La Magie du Chaos. Ensuite, les téléspectateurs les plus calés auront aperçu un dessin de Chthon dans le Darkhold. Pour revenir à notre histoire, Chthon a été banni de la surface de la Terre. Il a cependant laissé derrière lui des parchemins indestructibles sur lesquels sont inscrits des sorts de magie noire. Ces parchemins ont été récupérés pour être réunis au sein du Livre des damnés. Dans les comics, le Darkhold est la source de certains maux surnaturels comme la création des vampires ou des loups-garous.

Le Darkhold débarque dans le MCU

Agatha Harkness a laissé entendre qu'il existe une connexion entre le Darkhold et La Sorcière Rouge. Elle révèle également que le livre des damnés est composé d'un chapitre entier dédié aux Sorcières Rouges. Dans les comics, Wanda Maximoff a été choisie par Chthon pour exercer le pouvoir de La Magie du Chaos. Chaque fois qu'elle utilise ce pouvoir, elle rend plus fragile le tissu de la réalité, favorisant ainsi le retour de Chthon dans notre monde. La réaction horrifiée d'Agatha Harkness quand Wanda utilise sa pleine puissante dans le dernier épisode de WandaVision peut suggérer l'arrivée d'un grand méchant dans l'avenir du MCU. Apparemment, Wanda a libéré quelque chose. Elle devrait entraîner un bouleversement de premier ordre dans la phase 4 du MCU, que ce soit dans Spider-Man 3 ou Doctor Strange 2.

La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Le Darkhold est maintenant en possession de La Sorcière Rouge. Elle l'utilise clairement pour apprendre la sorcellerie, devenant alors de plus en plus puissante. Wanda n'est plus la fragile magicienne des premiers films. Depuis la série de Jac Schaeffer elle devient tout simplement le personnage le plus puissant de tout le Marvel Cinematic Universe, à l'image de son homologue papier. Ce qui fait d'elle une protagoniste extrêmement dangereuse. Le Darkhold a le pouvoir de corrompre l'âme de son utilisateur. Ce qui explique peut-être pourquoi Agatha Harkness est du mauvais côté de la ligne, contrairement au personnage papier, généralement du côté des gentils. Le Darkhold est un objet de magie noire, et la scène post-générique de WandaVision suggère que La Sorcière Rouge a déjà beaucoup utilisé le grimoire, ce qui ne laisse rien présager de bon...

Vraisemblablement, le Darkhold va avoir une forte incidence sur la suite du MCU. Le livre de sorts devrait jouer un rôle central dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Tout ceci laisse donc sous entendre que Chthon pourrait être le grand antagoniste du film (à moins que ce soit directement La Sorcière Rouge). De même, le Darkhold pourrait être utilisé pour justifier l'arrivée d'autres personnages dans le MCU. On pense évidemment aux X-Men, mais le bouquin pourrait surtout introduire Blade, dont le film avec Mahershala Ali est prévu. Kevin Feige a suggéré par le passé que Blade aurait un lien avec Doctor Strange 2 :

Nous avons, pendant des années, voulu trouver une nouvelle façon d'introduire Blade. Nous aimons ce personnage et ce monde. Maintenant, avec le Doctor Strange et les éléments surnaturels qui entrent dans le MCU, nous avons eu l'impression que nous pourrions certainement commencer à explorer cela...

Curieusement, une des histoires les plus célèbres autour du Darkhold était dans Doctor Strange #60. Un récit qui raconte comment le Dr Strange, La Sorcière Rouge et Monica Rambeau travaillent ensemble contre les acolytes de Chthon. Entre l'introduction du Darkhold et celle de Monica Rambeau, ça commence à faire beaucoup de coïncidences...