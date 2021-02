WandaVision épisode 6 : les choses s'accélèrent dans la série Marvel

Tout doucement, "WandaVision" s'approche de la fin. Après cet épisode 6, il ne restera que deux parties. Plusieurs choses sont à retenir des événements de cette semaine. On fait le point sur tous les points intéressants avec, comme toujours, des SPOILERS dans tous les sens.

WandaVision, un épisode 6 de transition ?

La semaine dernière dans WandaVision, l'apparition de Pietro a provoqué de nombreux débats. Non seulement parce que l'on a assisté au retour d'un personnage présumé mort. Mais également parce que Evan Peters, détenteur du rôle dans les films X-Men de la Fox, a remplacé Aaron Taylor-Johnson. Nous sommes déjà revenus longuement sur les conséquences de ce twist et il est temps maintenant de voir comment les choses avancent. Autant dire immédiatement que nous n'avons pas eu, cette semaine, une énorme révélation qui va secouer les réseaux sociaux. Il s'agit davantage d'une transition. Mais ça n'empêche pas que cet épisode 6 contient des éléments à analyser, dont certains qui vont alimenter ou infirmer certaines rumeurs.

Des précisions sur le retour de Pietro

Le twist de l'épisode 5 était surprenant car on se demandait quelle explication se cachait derrière ce choix. Comme Darcy, nous avions compris qu'une autre personne avait été castée par Wanda. Or, cette dernière affichait un air des plus surpris lorsqu'elle ouvrait la porte. Une réaction qui disait qu'elle n'était pas responsable.

Au détour d'une conversation en pleine soirée d'Halloween, Pietro raconte qu'il a entendu l'appel de Wanda après s'être fait dessus "comme un lapin". Une référence à sa mort dans Avengers : L'Ère d'Ultron, en protégeant Clint Barton. Ce frère retrouvé serait donc bien celui déjà introduit dans le MCU... Mais avec la tête de la version vue du côté de la Fox. Drôle de choix, qui confirme cependant que Wanda est bien à l'origine de son retour. Nous aurions pu penser que quelqu'un d'autre était derrière cette surprise, comme Agnès. Pour résumer, en l'état actuel des choses, nous sommes en présence d'un revenant mais pourra-t-il continuer d'exister à l'extérieur de Westview ? Une question qui se pose, au regard de ce que subit Vision en voulant s'en extraire.

Vision proche d'une seconde mort

Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Disney+

Il ne faisait plus aucun doute que Vision était en train de soupçonner Wanda sur leur vie. Sa petite enquête va le mener à découvrir la vérité mais en frôlant une seconde mort. Il s'approche dans un premier temps d'un quartier peuplé de gens immobiles. Parmi eux se trouve Agnès - on reviendra sur son cas un peu plus tard. Une fois les lieux inspectés, Vision s'approche de la frontière entre Westview et le monde réel. En tentant de passer de l'un à l'autre, il voit son corps subir une décomposition. Signe qu'il ne peut pas s'aventurer dans le monde réel sans fuir sa condition de super-héros mort.

Pour vous rafraîchir la mémoire, Wanda est allée chercher son corps démembré pour le remettre en activité. Il restait cependant à savoir ce que cela allait impliquer sur le long terme. Nous venons d'avoir une partie de la réponse et la fin de la série risque de montrer la séparation du couple. Pour l'heure, Vision est sauvé in extremis par Wanda, quand elle élargit l'étendue de sa bulle construite autour de Westview.

Que penser d'Agnès ?

Agnès (Kathryn Hahn) - WandaVision ©Disney+

L'une des théories qui revient le plus autour de WandaVision est la possibilité que la voisine Agnès soit en réalité Agatha Harkness. Personnage connu dans les comics pour être une sorte de mentor de Wanda. Plusieurs indices montraient qu'elle n'était pas un simple instrument à Westview et qu'elle cachait des secrets. On se souvient qu'elle avait essayé de prévenir Vision au sujet de Monica (dans l'épisode 3) ou même qu'elle avait un comportement bizarre plus d'une fois. Les fans pensaient logiquement qu'elle était à Westview en sachant pertinemment ce qui se tramait. Hélas, la théorie prend du plomb dans l'aile cette semaine. Quand Vision la découvre au volant de sa voiture dans un état inerte. En usant de son pouvoir, le héros va apprendre que Wanda est en train de tout contrôler et qu'elle ne laisse personne échapper à son influence. Y compris Agnès. Est-elle finalement une victime plus qu'autre chose ? Il semblerait.

La transformation de Monica en Spectrum est amorcée

Toujours au rayon des théories, l'importance accordée à Monica Rambeau laissait penser qu'elle allait se transformer en Spectrum. Une héroïne connue dans les comics. Nous lui avons d'ailleurs consacré un article, si vous souhaitez en savoir plus sur elle. Pour le moment, elle est présentée comme une humaine. Mais Darcy ne manque pas de lui expliquer que son corps est en train de se transformer à cause de son passage à Westview. On ne sait pas encore si une autre visite dans le monde de Wanda va avoir lieu dans les deux prochains épisodes mais elle n'a plus l'air très loin de devenir une super-héroïne. Cela pourrait même être l'une des révélations fortes d'ici la fin de la saison, ou dans Captain Marvel 2.

Savez-vous qui sont les enfants de Wanda et Vision ?

L'épisode 6 démarre en citant très ouvertement Malcolm, avec les deux enfants qui ont encore une fois grandi vite. En plus de faire des bêtises avec leur oncle, ils ont désormais des pouvoirs. La série s'est inspirée (encore une fois) de House of M en introduisant Speed et Wiccan. Le premier peut se déplacer rapidement comme Quicksilver et le second possèdes des capacités similaires à sa mère. Ils font leur apparition dans House of M à cause de Méphisto. La série ne suit pas vraiment ce cheminement, même s'il reste possible que le méchant fasse son apparition au bout du compte. Certaines théories, du moins, en sont déjà convaincues.