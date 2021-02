WandaVision ép5 : les possibles conséquences du retour de [SPOILER]

Le nouvel épisode de "WandaVision" s'est terminé sur un caméo qui sera commenté par le public. C'est justement ce que l'on va faire ici, en essayant de comprendre tout ce qu'il implique pour la suite des événements. Si vous n'êtes pas à jour, cet article n'est évidemment pas pour vous et contient des spoilers.

WandaVision : les morts reviennent à la vie dans l'épisode 5

Peu de temps avant l'arrivée de l'épisode 5 de WandaVision, Elizabeth Olsen a teasé un énorme caméo surprise. Sans que l'on ne sache quand il va arriver et qui va s'illustrer. Dès cette semaine, nous venons en effet d'en avoir un. On ne saurait dire si l'actrice principale voulait parler de celui-ci mais il faut évidemment revenir dessus. Parce qu'il implique une nouvelle règle qui change la donne. Attention, SPOILERS !

Au stade où en est la série, on sait maintenant que Wanda a conçu cette bulle où elle mène une vie paisible. Les gens qui sont avec elle sont manipulés. Elle a littéralement enlevé des personnes qu'elle contrôle pour tenir des rôles de figurant. Monica s'en est rendu compte lors de son passage à Westview. L'épisode 5 nous fait également découvrir que Wanda est allée voler le corps de Vision pour le ressusciter. On comprend alors comment le personnage a pu faire son retour après sa mort face à Thanos. Rien que ça, c'est une première surprise.

L'épisode nous en réserve une autre, aussi importante, dans ses dernières secondes. Quelqu'un sonne à la porte de la maison de Wanda et Vision. C'est alors que la Sorcière Rouge tombe sur son frère, Vif-Argent. Celui qui est mort à cause d'Ultron. Il a été évoqué lors d'un dialogue avec Monica dans l'épisode 3, ce qui a provoqué la colère de la sœur endeuillée. Son retour est étonnant car un nouvel acteur prend le rôle. Aaron Taylor-Johnson avait tenu le rôle dans le MCU et c'est pourtant Evan Peters qui apparaît dans la série. Lui qui a été ce mutant précisément dans les films X-Men de la Fox. En juin dernier, la participation de l'acteur avait été évoquée mais nous ne savions pas si la rumeur était fondée. Elle trouve désormais une confirmation.

Evans Peters (Vif-Argent) - WandaVision ©Disney+/Marvel Studios

Que peut vouloir dire le retour de Vif-Argent pour la suite ?

Comme le dit Darcy, Wanda aurait casté une autre personne pour prendre le rôle de son frère. À en juger par l'air surpris de la concernée, nous ne sommes pas loin de penser qu'elle n'est possiblement pas responsable de sa réapparition. C'est néanmoins un énorme twist auquel nous assistons. Marvel a le droit de le faire avec ce personnage connu dans les X-Men car ils sont désormais en sa possession, grâce au rachat de la Fox.

WandaVision pourrait être le premier projet du studio qui commence à insinuer que ces personnages vont bientôt rejoindre l'univers étendu. Kevin Feige disait récemment que rien n'était encore bouclé et que les discussions continuaient. On peut donc avoir un peu de mal à penser que l'introduction des mutants commence ici et maintenant. L'événement a l'air plus isolé, pour être en phase avec le développement de Wanda. Il n'en reste pas moins que, s'il semble un peu prématuré, il a forcément vocation à laisser entendre que les X-Men vont finir par débarquer dans l'univers étendu.

WandaVision ©Disney+/Marvel Studios

Maintenant, l'enjeu pour la suite de WandaVision est de savoir si ce procédé de recasting pourra s'appliquer sur d'autres personnages connus. On pense forcément à ceux qui sont morts - et ils sont nombreux à cause des événements de la saga Avengers. Les scénaristes viennent d'ouvrir une brèche pour faire comprendre au public que certaines choses ne sont pas définitives. Par la même occasion, ils affirment le droit de reprendre des incarnation existantes des X-Men.

En théorie, nous sommes en droit de nous attendre à tout. En particulier si ce nouveau Vif-Argent sort du cadre de Westview et peut évoluer dans la vraie vie. On attend de voir comment le personnage sera traité, car il conditionnera quelque part ce que le MCU est en capacité de faire pour la suite.