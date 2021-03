WandaVision : la série a laissé trois gros mystères en suspens

La série « WandaVision » de Marvel s'est conclue en grande pompe. Pourtant, certains éléments du show demeurent encore mystérieux. Voici les questions auxquelles Jac Schaeffer a oublié de répondre.

WandaVision : une conclusion impressionnante

En neuf épisodes, Jac Schaeffer a réussi à convaincre les spectateurs les plus sceptiques. Après un début sous forme de sitcom assez déstabilisant pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), le show a offert une conclusion très ancrée dans le reste de l'univers Marvel. Portée par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, WandaVision a raconté de nouvelles aventures centrées sur La Sorcière Rouge et sur Vision. Vendredi dernier, Disney + a publié le grand final de la série. Un dénouement convaincant qui permet d'apporter des éléments de réponses concrets sur les mystères éparpillés dans les différents chapitres. Pourtant, certaines questions restent encore sans réponse.

Quelle est l'identité de l'individu que suivait Jimmy Woo ?

Jimmy Woo est un agent du FBI incarné par Randall Park. Ce personnage fait ses débuts dans Ant-Man et la Guêpe alors qu'il est chargé de garder un œil sur Scott Lang. Ce dernier est donc de retour dans WandaVision, mais un peu par hasard. En effet, sa route le mène jusqu'à Wanda parce qu'un individu d'un programme de protection des témoins vivant à Westview a disparu. Compte tenu des effets de l'Hex, la police locale était incapable de retrouver ce mystérieux protagoniste. Même s'il s'agit d'une intrigue très secondaire au sein de WandaVision, Jac Schaeffer a laissé cette affaire de côté, et n'a jamais divulgué l'identité de l'individu recherché par Jimmy Woo. Peut-être n'est-ce finalement pas important. Ou peut-être que Marvel Studios se garde ce mystérieux personnage sous le coude pour une prochaine production.

Jimmy Woo (Randall Park) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Qu'est-ce qui est arrivé à l'apiculteur ?

C'est une des grosses questions encore en suspens. L'agent du S.W.O.R.D envoyé à Westview a totalement disparu de la circulation. Et ça ne semble inquiéter personne. Cet agent de terrain a traversé l'Hex est s'est transformé en apiculteur. Ce dernier offre notamment un plan mémorable à la fin du premier épisode, propice à de nombreuses théories qui n'ont jamais abouti. Si on sait comment cet agent s'est transformé en apiculteur, personne ne connaît son destin. Difficile de savoir si tout ceci est volontaire ou s'il s'agit d'un oublie de Jac Schaeffer.

Qu'est devenue la White Vision ?

Ce dernier élément est évidemment intentionnel. Jac Schaeffer a volontairement dissimulée l'avenir de White Vision. Ce personnage, introduit dans l'avant-dernier opus de la série avait pour but de détruire Vision. Mais ce dernier parvient à l'amadouer en lui insufflant des souvenirs de sa propre existence dans son esprit. White Vision décide alors de quitter Westview et de tenter sa chance en solo de son côté. Mais Jac Schaeffer a décidé de ne pas montrer les options de White Vision. Où est-elle allée ? Vers qui va-t-elle se tourner ? Va-t-elle être méchante ou gentille ? Tant de questions sans réponse. Mais apparemment ce choix était conscient comme l'explique Jac Schaeffer au micro de CinemaBlend :

Il n'y a pas de scène qui explique où se trouve White Vision, parce que ce n'est tout simplement pas le mari de Wanda. Il n'est pas l'homme avec qui elle a eu des enfants. Ce n'est pas celui qui a été dans le monde de la sitcom avec elle. Ce n'est pas celui à qui elle a dit au revoir sur une colline au Wakanda. C'est simplement un corps et des données. Donc, selon moi, ce n'était pas intéressant d'en montrer plus.

White Vision (Paul Bettany) - WandaVision ©Marvel Studios / Disney +

Mais cette conclusion a néanmoins été critiquée par les fans. Et à raison. Certains y voient encore une fois une pirouette scénaristique facile de la part de Marvel Studios pour ramener des personnages morts sur le devant de la scène. Pour Black Widow, Marvel a sorti la carte du prequel. Pour Gamorra, c'est le double du passé qui prend sa place. Et maintenant pour Vision, c'est donc une nouvelle identité du personnage qui surgit dans WandaVision. Un schéma narratif répétitif et décevant, qui rappelle que dans Marvel Studios, la mort n'est jamais définitive. À quand le retour d'Iron Man ? Pour autant, Jac Schaeffer trouve cette nouvelle représentation de Vision totalement logique :

Ce que j'aime dans la façon dont nous avons choisi de gérer cela, c'est que cela me semble très fidèle à notre caractérisation de Vision. Vision repose sur le concept de l'identité. Tout son truc repose sur un enchaînement simple : il était d'abord une voix, puis un corps. Maintenant, il est un souvenir. Il y a une sorte d'auto-analyse constante de "qui suis-je ?". Donc, pour moi, cela ne ressemble pas à une triche du genre : "Maintenant, il y en a un autre là-bas.'' Cela semble vraiment très, très juste. Il y a une réinvention constante de ce qui fait l'essence de Vision.

Une chose est sûre, on devrait logiquement recroiser White Vision à l'avenir. Reste à savoir quel rôle le personnage va jouer au sein de la phase 4 du MCU.