WandaVision : l'importance de la pub Nexus dans l'épisode 7

Le dernier épisode en date de « WandaVision » a son lot de surprises. Jac Schaeffer profite de ce septième chapitre pour révéler la véritable identité de Agnès. Mais ce n'est pas tout, puisque la série introduit le concept du Nexus. Attention, SPOILERS !

C'est quoi le Nexus ?

Comme pour chaque épisode de WandaVision , ce septième chapitre est entrecoupé d'une publicité. Cette fois, la pub en question concerne un médicament appelé Nexus. Il s'agit en réalité d'une référence habile à l'univers Marvel. Dans le petit clip, une femme prend du Nexus pour se sentir moins déprimée, pour sortir de sa morosité et découvrir une nouvelle réalité. Des phrases d'accroche lourdes de sens, puisque dans les comics, le Nexus est un lieu qui permet de voyager entre différentes réalités.

Dans la version papier, le Nexus est un phénomène cosmique constitué de plusieurs portails inter-dimensionnels permettant de voyager dans le temps, dans l'espace et dans les réalités. C'est un lieu où tout est connecté, qui donne accès à toutes les réalités de l'univers Marvel. Que ce soit les limbes, les enfers, la zone négative, les terres sauvages ou encore l'univers des rêves et des cauchemars, tout y est. À l'heure actuelle, l'origine de cette singularité est encore à expliquer. Mais dans les comics, le Nexus terrestre se trouve au cœur d'un marais dans les Everglades, en Floride. Il est protégé par un personnage bien connu des lecteurs de comics : L'Homme-Chose.

Man Thing ©Marvel Comics

Ce dernier, équivalent du monstre des marais dans l'univers Marvel, a déjà, par le passé, eu son propre film. En effet, en 2005, Brett Leonard réalise Man Thing. Depuis, le personnage a été cité dans Thor : Ragnarok. Ainsi, la référence au Nexus est le deuxième easter-egg du Marvel Cinematic Univese (MCU) sur ce personnage culte. Va-t-on vers une apparition prochaine du personnage ?

Dans les comics, L'Homme-Chose peut facilement utiliser le Nexus pour ses propres déplacements. Le Nexus a permis l'apparition de nombreux personnages dans l'univers Marvel. Le plus connu étant Howard the Duck, transporté dans notre monde via ce phénomène. Mais le Nexus de L'Homme-Chose n'est pas unique. Il s'agit finalement que d'un portail (parmi d'autres) qui emmène ses utilisateurs vers le Nexus à proprement parlé : là où se superpose toutes les réalités.

Le Nexus dans le MCU

La présence du Nexus dans le Marvel Cinematic Universe est un bouleversement sans précédent. Beaucoup pensent qu'Agatha Harkness est en possession du Nexus, qui aurait pris une autre forme dans l'univers cinématographique. Dans WandaVision, Agatha Harkness dispose d'un mystérieux grimoire. Peut-être s'agit-il simplement d'un livre de sorts, mais une récente théorie affirme que ce livre est en réalité un Nexus, permettant à la sorcière de voyager dans le temps et entre les dimensions. Elle se serait même servie de cet ouvrage pour ramener Pietro à Westview. Ainsi, elle serait allée chercher le Vif Argent d'Evan Peters dans une autre réalité (celle de la licence X-Men) pour le ramener dans le MCU. Agatha Harkness aurait donc accès à d'autres réalités, et notamment celle des X-Men. Le moyen parfait pour ramener d'autres mutants dans le MCU. Une théorie totalement dingue qui tient parfaitement la route.

Si cette supposition venait à être vérifiée, elle permettrait de donner une crédibilité supplémentaire à l'arrivée d'Evan Peters dans le MCU. Elle pourrait aussi avoir des conséquences incroyables sur le reste du MCU. Si ce livre est réellement le Nexus, il est peut-être à l'origine du retour de Electro et Dr Octopus dans Spider-Man 3, et devrait jouer un rôle central dans Dr Strange et le Multivers de la Folie. Ce livre anodin, est peut-être donc un élément central pour toute la phase 4 du MCU...