WandaVision : que veut dire ce symbole dans les deux premiers épisodes ?

Marvel vient de lancer sur Disney+ la série "WandaVision". On peut commencer à découvrir un programme qui change par rapport au reste de l'univers étendu. Mais il ne tardera pas à s'y rattacher, avec notamment l'apparition d'une organisation qui vient d'être teasée dans les deux premiers épisodes. Attention, SPOILERS !

WandaVision : c'est parti sur Disney+

L'attente a pris fin. Le MCU reprend du service avec la série WandaVision. La presse dans l'ensemble semble assez conquise par ses premiers pas et on se joint également à la masse avec un premier retour positif. Le début des aventures de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) s'avère déroutant car il joue la carte de l'anti-spectaculaire en nous faisant entrer dans l'intimité du couple. Les événements se déroulent en apparence dans le passé et racontent la relation amoureuse entre ces deux super-héros. Mais ils vont se rendre compte que des choses clochent autour d'eux. Il faudra attendre le reste des épisodes pour savoir où l'histoire va nous amener. Ces premiers épisodes arrivent néanmoins à amorcer des éléments intrigants. Avant de continuer à lire ce texte, il est évident qu'il vaut mieux être à jour pour comprendre ce que l'on va évoquer.

WandaVision ©Disney+

Que savoir sur ce symbole avec une épée ?

Au milieu des scènes de la vie quotidienne, deux passages retiennent notre attention lors de ce lancement. La première, quand Wanda découvre dans son jardin qu'un petit hélicoptère rouge s'est écrasé. Lorsqu'elle s'en saisit, elle découvre dessus un petit symbole composé d'un rond et d'une épée. Plus tard, il reviendra quand le couple, dans la rue, voit un homme en tenue d'apiculteur sortir d'une bouche d'égout avec le même logo.

Ce symbole sera connu des connaisseurs des comics et aussi de ceux qui auront été attentifs à la seconde scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. Il s'agit de l'emblème du SWORD, une organisation d'espionnage qui est chargée des bonnes relations entre la Terre et les extraterrestres. Elle travaille en étroite collaboration avec le S.H.I.E.L.D. quand Nick Fury est encore à bord. Mais là où en est le MCU actuellement, il a quitté sa fonction de directeur de l'organisation et semble désormais travailler sur le projet SWORD Le vaisseau à bord duquel on le voit dans le dernier Spider-Man ressemble vraiment à la base en orbite connue dans les comics.

La conclusion la plus évidente est que le SWORD surveille Wanda dans la série. Pour quelle raison ? Là est la question ! Mais la petite nuance à prendre en compte est que cette organisation aurait un rôle un peu différent de ce que l'on connaît.

Le S.W.O.R.D. change (un peu) de sens

Dans l'optique de promotion de WandaVision, des cartes à collectionner Topps ont été commercialisées et on peut y découvrir le logo du SWORD qui présente une intéressante déclinaison.

© Topps/Marvel

Pour la version papier, l'acronyme veut dire Sentient World Observation and Response Department. Or, ici, une petite subtilité change tout car on apprend que le mot World est remplacé par Weapon ("Arme"). On peut alors penser que Wanda est une arme que le SWORD surveille dans un but qu'il reste à définir. Marvel a repris un élément de sa mythologie pour la détourner un tout petit peu afin de modeler une intrigue qui n'est pas connue comme telle dans les comics. Les suiveurs les plus assidus savaient déjà que le SWORD serait dans WandaVision car des photos volées sur le tournage montraient un bâtiment appartenant à l'organisation. Pour les autres, vous comprenez maintenant de quoi il s'agit et vous risquez encore d'en entendre parler dès l'épisode 3 !