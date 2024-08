Warhammer : le projet d'univers cinématographique avec Henry Cavill à l’arrêt ?

Alors qu’Henry Cavill avait annoncé le lancement d’un univers cinématographique autour du jeu "Warhammer 40,000", ce projet ne se fera finalement peut-être pas.

L’univers cinématographique Warhammer menacé

Henry Cavill a souvent clamé son amour pour Warhammer 40,000. L’acteur aime consacrer du temps à ce jeu de stratégie composées de nombreuses figurines, créé en 1987. En décembre 2022, il a annoncé être en passe de réaliser l’un de ses rêves en étant impliqué sur le futur lancement d’un univers cinématographique centré sur le célèbre jeu. Mais ce projet, développé avec Amazon, a pris du plomb dans l’aile.

Comme le rapporte IGN, Games Workshop a récemment communiqué sur l’univers cinématographique annoncé par Henry Cavill en 2022. La société, qui détient les droits de Warhammer, a expliqué que les potentiels films et séries autour du jeu ne se feront finalement pas si elle ne parvient pas à se mettre d’accord avec Amazon. Car, à l’heure actuelle, les deux sociétés ne se sont pas encore entendues sur "les directives créatives" du projet.

Le temps presse…

Ce défaut d’accord entre Games Workshop et Amazon est donc une mauvaise nouvelle pour le potentiel univers cinématographique Warhammer. Mais ce n’est pas la seule. Car en plus de cela, les deux sociétés n’ont que jusqu’à décembre 2024 pour enfin trouver un accord.

Games Workshop et Amazon vont donc devoir régler la situation dans les prochains mois s’ils ne veulent pas abandonner l’idée d’un univers cinématographique Warhammer. S’ils y parviennent, Amazon aura des droits exclusifs sur les films et séries de cet univers. La firme américaine aura même une option pour des droits équivalents pour la franchise Warhammer Fantasy. Mais pour cela, il faudra donc que les choses s’arrangent d’ici décembre.

Encore un coup dur pour Henry Cavill ?

L’avenir du potentiel univers cinématographique Warhammer est donc incertain. Si aucun accord n’est trouvé entre Games Workshop et Amazon, Henry Cavill aura sans doute beaucoup de mal à digérer la nouvelle. Car il devra donc faire une croix sur un rêve. D’autant que ce ne serait pas la première fois qu’il serait contraint de dire adieu à un projet qui lui tient à cœur.

L’acteur a déjà abandonné le rôle de The Witcher après trois saisons. Alors qu’il avait annoncé son retour dans le costume de Superman, DC a également fait marche arrière et lui a retiré cette opportunité. On espère pour lui que, cette fois, les choses tourneront dans son sens et qu’il pourra bel et bien chapeauter un univers cinématographique Warhammer.