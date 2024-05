Welcome to Derry : excellente nouvelle pour la série adaptée de Ça

Attendue en 2025, la série "Welcome to Derry" est un préquel aux deux films "Ça" basés sur l'œuvre de Stephen King. On apprend aujourd'hui que le comédien Bill Skarsgård reviendra dans la peau du terrifiant Pennywise. Et c'est une très bonne nouvelle !

Welcome to Derry arrive en 2025 sur Max

Welcome to Derry est une série télévisée d'horreur très attendue, prévue pour une sortie en 2025 sur la plateforme de streaming Max (anciennement HBO Max). Développée par Andy Muschietti, Barbara Muschietti, et Jason Fuchs, cette série sert de préquelle aux films Ça (2017) et Ça chapitre 2 (2019), qui sont des adaptations du célèbre roman de Stephen King.

La série nous plongera dans l'histoire de la ville fictive de Derry, dans le Maine, dans les années 1960, bien avant les événements des films. La série explorera les origines de la terreur qui hante la ville, avec un accent particulier sur la figure emblématique de Pennywise le Clown. Ainsi, la série promet d'approfondir les mystères et les horreurs entourant Derry et ses habitants et le mal qui rôde dans les égouts de la ville.

Bill Skarsgård de retour en Pennywise

Bill Skarsgård, applaudi pour son interprétation terrifiante de Pennywise dans les deux films Ça, sera de retour dans la peau du clown dans Welcome to Derry selon des informations de Deadline. Il sera également producteur exécutif de la série.

C'est une excellente nouvelle tant sa performance dans les deux films Ça était captivante. Passer après Tim Curry, qui incarnait le terrible clown dans le téléfilm sorti dans les années 1990, n'était pourtant pas chose aisée, mais le comédien était parvenu à apporter un nouveau souffle de terreur au personnage de Pennywise avec son sourire absolument horrifiant.

Nous ne connaissons pas encore la date exacte de diffusion de Welcome to Derry sur Max, mais elle fait partie des programmes les plus attendus de la plateforme qui pourrait bien faire de l'ombre à Netflix lors de son arrivée en France le 11 juin.