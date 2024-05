18 500 heures de contenus et une série française très attendue annoncées pour la plateforme Max

De nouveaux détails sur la plateforme Max ont été révélées lors d'une conférence de presse. Le nouveau service de streaming promet du lourd, avec une ambitieuse série française actuellement en développement.

Max : les offres à retenir

Déjà présent dans 20 pays d'Europe et aux États-Unis, la plateforme de streaming Max va enfin être lancé en France. Prévu pour le 11 juin, le service de Warner Bros. Discovery pourrait bien venir concurrencer Netflix. Pour s'y préparer, une conférence de presse était organisée ce jeudi 30 mai. L'occasion de rappeler les trois offres qui seront proposées. Il y aura ainsi la possibilité de souscrire à Max Basic avec pub (5,99€/mois), offrant 2 appareils simultanés et du Full HD / Max Standard (9,99€/mois), avec 2 appareils simultanés, du Full HD, 30 contenus à regarder hors connexion avec en plus un accès aux chaînes de télévision de la marque : Boomerang, Carton Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next / et Max Premium (13,99€/mois), qui donne accès à 4 appareils simultanés, au Full HD ou 4K avec le son Dolby Atmos, 100 contenus à regarder hors connexion, et l'accès aux chaînes de télévision de la marque.

Un détail important a été annoncé pour les abonnements avec publicité. Ces pubs seront de l'ordre de 3min par heure en moyenne. Enfin, rappelons que pour 5e de plus, il sera possible de s'abonner aux chaînes sportives Eurosport 1 et Eurosport 2. Par contre, il ne sera pas nécessaire de débourser cette somme pour suivre les Jeux Olympiques de Paris. Max diffusera en intégralité l'événement via tous les abonnements. Des émissions seront proposées avec plus d'une soixantaine de consultants et la possibilité de revivre des moments forts de chaque compétition.

Un catalogue imposant dès le 11 juin

Le plus important avec l'arrivée de Max demeure son catalogue. Les organisateurs promettent grâce à celui-ci une "plateforme unique". Dès le lancement, la plateforme de streaming aura de quoi occuper les abonnés puisque ce n'est pas moins de 18 500 heures de contenus qui seront disponibles (sans compter le sport). Cela comportera des classiques du cinéma de Warner Bros. et des séries cultes comme Les Soprano, Vampire Diaries ou Friends (comme on vous l'annonçait ici). Durant les mois qui suivront, des nouveautés importantes s'ajouteront au catalogue, comme Barbie ou Dune qui seront disponibles avant la fin de l'année.

Du côté des séries, il y aura la saison 2 d'House of the Dragon (prévue pour le 17 juin) qui devrait attirer du monde. Puis, comme prévu, les abonnés pourront découvrir la nouvelle série Max Originals The Penguin, prévue pour cet automne. Le préquel de Ça, Welcome to Derry, la série Harry Potter et Dune: Prophecy viendront ensuite.

Une série française sur Merteuil des Liaisons dangereuses

L'arrivée de Max en France signifie aussi qu'il y aura des programmes français. La série Une amie dévouée avec Laure Calamy qui jouera "la mythomane du Bataclan" avait déjà été annoncée. Celle-ci sera disponible à l'automne prochain. Et nous avons également pu voir des images de Malditos (2025), une ambiance de western sur une guerre de clans dans le milieu gitan, avec Damien Bonnard et Céline Sallette. Ou encore Vivre avec nos morts (2025), une comédie qui sera portée par Manu Payet et Noémie Lvovsky.

Une amie dévouée ©Max

Mais la plus grande surprise est venue d'une série titrée Merteuil. Malgré la volonté du service des programmes de développer avant tout "des séries contemporaines avec davantage de récurrence" (même si des mini-séries seront aussi proposées), il s'agira bien d'une série en costumes. Comme son titre l'indique, la série sera une relecture des Liaisons dangereuses, cette fois du point de vue de la marquise. Celle-ci sera interprétée par Anamaria Vartolomei, à nouveau dirigée par Jessica Palud, réalisatrice de Maria (présenté à Cannes). À ses côtés seront présents Vincent Lacoste (Valmont), Diane Kruger (Rosemonde) et Lucas Bravo (Gercourt). Un programme qui s'annonce ambitieux et qu'on attend de pied ferme. En voici le synopsis officiel :

Pour être l’héroïne de sa propre vie, elle va briser celle des autres. La jeune Isabelle de Merteuil, humiliée par Valmont, perd son honneur et son rang. Ivre de colère, elle se lance dans une vertigineuse ascension, défiant toute morale et tout pouvoir, des bas-fonds libertins jusqu’à la cour de Louis XV. Au bout de sa lutte pour la liberté, un choix l’attend, déchirant, entre l’amour et la vengeance.

Enfin, la série documentaire Maintenant ou jamais : FC Montfermeil est aussi une nouveauté annoncée, prévue pour 2025.

Comment s'abonner à la plateforme Max ?

Max sera disponible dès le 11 juin sur mobile (Apple et Android) via une application. Il sera aussi possible de s'abonner via Canal+ et Prime Video, ou en souscrivant un abonnement via sa box Free, Orange ou SFR. Une application sera aussi proposée sur les téléviseurs Samsung et LG, via Fire TV ou Chromecast, ou encore sur les consoles Playstation et XBox.