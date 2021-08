Westworld : des nouveaux mondes prévus pour la saison 4

Toujours pas d'image pour "Westworld" saison 4, mais la promesse de voir de nouveaux mondes dans la série. Ainsi, après le Western, le Shogun et la Seconde Guerre mondiale, le show proposé par HBO nous emmènera dans des lieux encore inconnus.

Westworld, la fantastique série HBO

Depuis sa première saison en 2016 Westworld propose un univers fascinant. La série HBO se déroule dans un parc d'attractions futuriste recréant l'univers du Far West. Les invités peuvent s'y rendre et profiter comme ils le souhaitent des "hôtes", des androïdes créés pour rendre le parc le plus réaliste possible. Après deux saisons dans ce parc, la série nous emmène dans le monde réel dans la saison 3. Car Dolores, une androïde ayant pris conscience de son état, décide de se rebeller et de gagner sa liberté. Pour elle, mais également pour les autres androïdes comme elle.

Un combat débute alors entre humains et androïdes. Si on n'en a vu que le début dans les derniers épisodes en date, on s'attend à une autre tournure dans la saison 4 à venir. L'épisode final de la troisième saison ayant ouvert la porte à une véritable guerre civile...

Westworld ©HBO

Une saison 4 encore plus riche ?

C'est donc peu dire qu'on attend avec impatience la saison 4 de Westworld. Mais comme pour ses prédécesseuses, celle-ci a un temps de production assez long. On ne devrait pas voir de nouveaux épisodes débarquer avant 2022, et jusqu'à présent aucune image n'a filtré. On peut néanmoins compter sur la co-créatrice du show, Lisa Joy, pour nous donner quelques indices sur la tournure de la saison 4. Alors en promotion pour la sortie de son film Reminiscence, la réalisatrice s'est entretenue avec Deadline. Elle a notamment affirmé que les prochains épisodes allaient nous ramener dans des parcs avec des nouveaux mondes.

Vous allez voir des nouveaux mondes qui, je pense, sont vraiment fun. Et vous verrez quelqu'un que j'ai kidnappé de Reminiscence d'une drôle de manière.

Jusqu'à présent, nous avions pu voir le monde du Western, mais également le Shogun (un monde de Samouraïs, dans la saison 2) et un autre reproduisant la Seconde Guerre mondiale (dans la saison 3). La créatrice nous promet plusieurs mondes en nous laissant imaginer lesquels. De notre côté, on verrait bien un monde reproduisant la Rome antique par exemple. Une époque qui conviendrait bien à Westworld. On vous laisse à vos hypothèses sur les nouveaux lieux qu'on pourrait découvrir dans la série.

Westworld ©HBO

Enfin, on notera dans sa déclaration la présence d'un ou d'une interprète de Reminiscence qui devrait apparaître dans Westworld. Serait-ce Hugh Jackman ou Rebecca Ferguson ? Cela semble difficile mais pas impossible. Le plus plausible serait, selon nous, Cliff Curtis. D'ailleurs, le film comporte de son côté deux visages de la série puisque Thandiwe Newton, Maeve dans la série, y tient un des premiers rôles, tandis que Angela Sarafyan (Clementine) y fait une apparition. En attendant la sortie de la saison 4 de Westworld, vous pourrez donc retrouver les deux comédiennes dans les salles le 25 août, date de sortie de Reminiscence.