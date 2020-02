Westworld : James Marsden (Teddy) est-il dans la saison 3 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Personnage important des deux premières saisons de Westworld, aux côtés de Dolores, Teddy pourrait revenir en saison 3, malgré un destin tragique en fin de saison précédente. Son interprète, James Marsden, sans trop en dire, garde une porte entrouverte pour un éventuel retour du personnage.

La fin de la saison 2 de Westworld a totalement redistribué les cartes. Dolores parvenant à s’échapper du parc d’attractions, elle va désormais s’attaquer au monde réel. Mais surtout, alors que certains personnages semblaient disparaître, une scène finale montrait Dolores en train de ressusciter Bernard. A partir de là, on peut imaginer que d’autres personnages emblématiques, supposés morts, pourront avoir une place dans la saison 3 à venir. C’est notamment le cas de Teddy, interprété par James Marsden.

Celui-ci en aura connu des moments dramatiques durant les deux premières saisons. Mais son arc narratif a été atteint en fin de saison 2. Alors que Dolores voudrait qu’il soit un tueur sans cœur à son service, il se résigne et préfère se tirer une balle dans la tête devant elle. Mais est-ce vraiment suffisant pour que l’acteur ne revienne plus dans Westworld ? Pas forcément.

Teddy est-il mort ? James Marsden ne dit pas oui

En pleine promotion de Sonic le film, le comédien a dû faire face à la curiosité de Stephen Colbert sur le plateau du Late Show. Celui-ci lui demandant si son personnage, Teddy, a vraiment été tué, ou simplement « tué à la Westworld« . Sous-entendu, si un retour est envisageable. L’acteur a alors plaisanté et tenté de détourner la question en affirmant qu’il serait obligé de le tuer si jamais il lui révélait cette information. Car évidemment il lui est impossible de répondre.

Dès lors difficile de ne pas y voir une obligation de la production justement à cause d’une présence dans la saison 3. Si Teddy était vraiment mort et James Marsden écarté du show, il n’y aurait pas de raison qu’il ne puisse s’exprimer dessus. Néanmoins, il faut prendre en compte que Westworld nous a habitués à jouer avec les temporalités, et ainsi à nous montrer des personnages, après leur mort… Enfin, avant, mais dans des flashbacks… Bref, c’est parfois compliqué Westworld. Donc même s’il n’est pas sûr qu’on puisse revoir Teddy dans le temps présent pour aider (ou pas) Dolores, les scénaristes pourraient tout à fait décider de lui offrir un peu de présence via des retours en arrière.

On reste bien entendu dans de l’hypothèse, et il faudra regarder attentivement la saison 3 de Westworld pour découvrir si oui ou non Teddy est de nouveau de la partie. Pour cela, rendez-vous le 15 mars sur HBO. En France, la série sera diffusée en US+24 sur OCS.