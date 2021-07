Westworld : la production de la saison 4 en pause

L'industrie du cinéma et celle des séries se sont remises à peu près à fonctionner correctement malgré une crise sanitaire qui s'éternise. Mais il n'est pas rare de voir des tournages encore perturbés par le contexte, comme celui de la saison 4 de "Westworld".

Westworld s'est réinventée dans sa saison 3

La série Westworld a musclé son jeu avec sa troisième saison, en réussissant à s'extraire du cadre devenu trop restreint du parc. L'arrivée de Dolores et de certains hôtes dans le monde réel a permis au scénario de prendre une tournure plus ambitieuse et d'explorer des voies beaucoup plus alléchantes. La saison 3 est, à notre sens, la meilleure du programme créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy. On attend donc avec une certaine impatience la prochaine, pour voir comment le concept va encore évoluer.

On ne sait pas combien de temps le show va durer mais cette suite promet d'être mouvementée, avec le retour de l'Homme en noir (Ed Harris) et toujours plus de manipulations avec des hôtes qui prennent différentes apparences.

Le tournage des prochains épisodes en pause

La saison 4 arrivera très certainement l'année prochaine sur HBO, si le tournage n'est pas trop perturbé. Deadline révèle qu'une pause des prises de vue a été actée après qu'un membre de l'équipe ait été testé positif à la Covid-19. Malgré des protocoles et des mesures prises, des cas apparaissent régulièrement durant les productions. D'après le média américain, le tournage de Westworld ne va s'arrêter que deux jours. Un contretemps trop peu important pour causer un retard préjudiciable.

Westworld ©HBO

Or, on a vu récemment que le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton a été arrêté indéfiniment à la suite de la découverte de deux cas positifs en l'espace d'une semaine. On ne souhaite pas la même chose au show d'HBO mais il ne faut pas crier victoire trop vite. En ces temps qui courent, les producteurs prennent toutes les mesures pour protéger les équipes et éviter de créer des clusters. Dernièrement, American Horror Story et House of the Dragon ont aussi connu les joies d'un arrêt pour la même raison. Malgré une adaptation de l'industrie et une reprise des activités, on voit que le problème est loin d'être réglé et qu'il faut apprendre à composer avec.