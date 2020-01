Westworld : les humains dirigés par Incite dans la saison 3 ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Westworld

On n’a pas encore de date de diffusion pour la saison 3 de « Westworld » sur HBO, mais on sait qu’Incite, société concurrente de Delos, fera son apparition. Une entreprise qui souhaite aider l’Humain à ne plus avoir à prendre de décisions. Un programme qui fait froid dans le dos…

Depuis ses débuts, Westworld a adopté une méthode de promotion bien particulière. Par son sujet – un parc d’attractions composé d’androïdes qui permet aux visiteurs humains de vivre l’expérience du Far West -, le show de HBO a rapidement voulu réduire la frontière entre la fiction et le monde réel. Et d’autant plus avec les premiers éléments promotionnels de la saison 3, prévue prochainement. Dans celle-ci, Incite, une nouvelle entreprise, fera son apparition. Elle avait été dévoilée il y a quelques semaines par une fausse vidéo commerciale.

Incite va robotiser les humains

Pour aller encore plus loin, HBO a profité du CES 2020 (la convention sur les technologies qui se déroule à Las Vegas) pour inviter des journalistes à une vraie fausse conférence d’Incite, la société fictive de Westworld qui serait une concurrente de Delos (la société au centre de la série jusqu’à présent). Une conférence qui est devenue une véritable expérience interactive de plus de deux heures, comme le raconte le site Mashable, et dont quelques images ont été partagées par le compte Twitter de Westworld France. Pas d’images de la saison 3 donc, mais une sorte d’introduction à Incite qui fait froid dans le dos.

Comme l’explique l’auteur de l’article, après avoir donné des informations sur ses réseaux sociaux, il a vu des inconnus s’adresser à lui comme s’ils le connaissaient, en évoquant des détails sur sa propre vie. De plus, après leur repas, une femme se faisant appeler Barbara Quinlan, et présentée comme la co-présidente du développement d’Incite, a fait comprendre qu’Incite propose une technologie pour que les données choisissent à notre place – ce qui est déjà en partie le cas actuellement, que ce soit avec les algorithmes de Netflix ou ceux d’applications de rencontres.

Mais en poussant l’idée encore plus loin, Incite devrait permettre à Westworld de prendre une autre direction. Car après avoir voulu montrer le caractère humain des robots, la série pourrait avec cette nouvelle société montrer l’inverse, des humains robotisés et dirigés par les nouvelles technologies. C’est ce que souhaite faire Incite, que les humains ne s’embarrassent plus à penser et à réfléchir pour prendre des décisions, mais se laissent guider par une étude de data qui saura « mieux que nous » ce que l’on désire. Et si Dolores était alors derrière tout cela ? Il est trop tôt pour l’affirmer.

La saison 3 de Westworld sera diffusée prochainement sur HBO et OCS pour la France.