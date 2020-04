Westworld S3 : le teaser de l'épisode final promet beaucoup d'action

L'épisode 7 de cette saison 3 de "Westworld" aura été chargé en informations. À une semaine du dénouement final, HBO fait monter la sauce à l'aide d'un teaser qui annonce beaucoup d'action et qui n'en dit pas trop sur comment les événements vont se finir.

Moins complexe à appréhender dans ses concepts mais pas moins surprenante, la saison 3 de Westworld aura aussi misé sur l'action par touches pour assurer le spectacle. L'épisode 7 de cette semaine n'a pas manqué de le faire avec le combat qu'on attendait tous entre Maeve et Dolores. Les deux femmes terminaient dans un état d'inconscience mais leur chamaillerie n'est pas encore finie si on en croit le teaser de l'épisode final. Oui, nous y arrivons à ce dénouement. Et même si on aurait aimé que le plaisir dure un peu plus longtemps, on a hâte de voir comment les choses vont se finir.

Avant ça, n'oublions pas qu'une saison 4 de Westworld est déjà prévue, plus hypothétiquement deux autres seraient au programme. Quoi qu'il se passe dans ce final, le scénario doit amorcer la suite donc nous risquons de rester avec quelques éléments en suspend, en attendant le retour de la série.

De l'action et une fin ouverte pour conclure cette saison de Westworld

Le combat entre Maeve et Dolores a débouché sur la perte d'un bras de cette dernière. Pas un soucis pour un être synthétique comme elle, qui va retrouver un nouveau membre. Et elle compte bien s'en servir rapidement. Le teaser de l'épisode suivant de Westworld ne fait pas dans la dentelle et promet de l'action à gogo, avec des fusillades, Caleb menacé par Serac et un nouveau round dans l'affrontement Maeve/Dolores. On ne devine pas encore quelle sera la conclusion mais l'hôte portée par Evan Rachel Wood a l'air de souffrir dans cet épisode.

Pas présente dans cet aperçu, Charlotte devrait faire son retour la semaine prochaine. Du moins, on l'espère. Il faut cependant commencer à penser sur le plus long terme. L'ambitieuse intrigue dans laquelle se sont embarqués Jonathan Nolan et Lisa Joy ne peut pas se résoudre en seulement huit épisodes. Quelques portes resteront ouvertes pour mieux glisser vers cette suite programmée de Westworld. On s'attend donc forcément à des révélations, des événements marquants mais aussi à des points de suspension, à défaut d'un final.

L'épisode final de Westworld saison 3 sera disponible sur OCS le 4 mai.