Westworld saison 3 : une référence à Game of Thrones dans l'épisode 2

À chaque épisode de la saison 3 de "Westworld" sa surprise. Dans le premier, c'était une scène post-générique qu'il ne fallait pas louper pour découvrir "Warworld". Dans le second, c'est une inattendue et très visible référence à "Game of Thrones" que l'on notera.

Personne ne peut nier que Game of Thrones a laissé sa trace dans l'industrie télévisuelle. Le gros blockbuster d'HBO a été un phénomène comme on en voit rarement sur le petit écran et sa fin a provoqué des débats houleux. La série mère est terminée mais l'univers a encore quelques beaux jours devant lui. D'autres programmes verront le jour pour, peut-être, reproduire le même engouement. En attendant, c'est d'une manière plus inattendue que Game of Thrones se signale. HBO a lancé depuis la semaine dernière la saison 3 de Westworld, avec un début plus que prometteur. La série a du mal à fédérer son audience mais ceux qui continuent de suivre savent que nous sommes sur un programme qui a de belles qualités.

Drogon s'offre une sieste dans Westworld

Dans cet épisode 2, donc, Bernard est l'un des personnages principaux. De retour à Westworld, il arrive à rejoindre les entrailles du parc. C'est là qu'il retrouve Stubbs, avec une drôle de révélation à la clé. Les deux hommes vont coopérer et passer par le centre de Delos. Et là, à notre grande surprise, ils passent devant une pièce avec deux techniciens, ainsi qu'un gros dragon endormi. Mais pas n'importe lequel ! Oui, vous l'aurez reconnu, c'est bien Drogon qui se fait une petite sieste. Les deux hommes avec lui sont incarnés par David Benioff et D. B. Weiss, les créateurs et showrunners de la série Game of Thrones.

Ce caméo est rendu possible par l'appartenance des deux séries à HBO. Mais on se demande vraiment s'il a une utilité ! Il voudrait dire que Delos aurait l'envie et la possibilité de créer des êtres qui ne sont pas humains ou réalistes. Le problème, maintenant qu'on a dit ça, c'est que la série risque de ne rien en faire. À moins qu'un prochain parc aille totalement dans l'heroic fantasy, on peut dire que cette référence n'a pas grand intérêt. Parce qu'on pense raisonnablement que jamais Westworld ne poussera le crossover plus loin. Et l'intrigue risque de s'installer encore plus dans la réalité avec une Dolores lâchée dans la nature.

La suite de Westworld saison 3 est à suivre sur OCS en US+24.