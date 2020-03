Westworld : quel score pour le début de la saison 3 ?

En cette période assez floue, où la coronavirus réduit notre liberté à vue d'oeil, les séries risquent de prendre encore plus d'importance dans notre vie. La saison 3 de "Westworld" commence presque au meilleur des moments, avec potentiellement plus de monde devant la télévision. Mais les premiers chiffres ne sont pas très fringants pour le programme HBO...

L'industrie des productions télévisuelles a pris du galon ces dernières années. L'arrivée en masse des plateformes de SVOD change la donne et les networks tentent de leur tenir tête. Désormais, les budgets sont équivalents à ceux qu'on peut avoir au cinéma et les propositions artistiques n'ont pas à rougir de ce qu'on peut trouver dans les salles obscures. Si vous manquiez de temps, ou d'envie, au quotidien pour vous immerger dans des séries, le confinement qui vient de débuter en France pourrait être une bonne opportunité pour vous y mettre. Pour une fois qu'on nous conseille de rester à la maison à tout prix, autant en profiter pour élargir nos horizons culturels. Les fans de Westworld, eux, seront ravis. Car la diffusion de la saison 3 vient tout juste de débuter !

Lancée sur HBO le 15 mars dernier, elle n'a malheureusement pas récolté des audiences dignes de sa qualité. C'est environ 901 000 téléspectateurs qui étaient présents en direct sur HBO. Quand on sait que le premier épisode de la saison 2 avait fait 2.1 millions, on ne peut que constater la chute. En ajoutant les chiffres des vues en différées et celles sur les plateformes HBO, on grimpe cependant à 1.7 millions de téléspectateurs, ce qui est un peu meilleur mais à peine au-dessus de ce que faisait l'épisode final de la saison 2 (environ 1.6 millions). Les 901 000 restent quand même supérieurs à ce qu'a fait HBO avec le pilote de The Outsider (24% de plus) et celui de Watchmen (13%).

Comment expliquer cette chute pour Westworld ?

Deux raisons peuvent expliquer ces audiences. Premièrement, le public est peut-être parti en cours de route lors de la saison 2. On le voit avec les résultats du final précédent. À force d'user de mécaniques scénaristiques trop complexes et de jouer avec les apparences, la série de SF d'HBO était parfois devenue dure à suivre. Les téléspectateurs ont pu ne plus avoir cette envie de continuer à suivre.

Ce n'est pas pour rien si Jonathan Nolan, le co-créateur, annonçait avant la saison 3 qu'elle serait moins cryptique. Comme pour essayer de rassurer les sceptiques.

Deuxièmement, le retour de Westworld a été programmé en face du débat démocrate sur CNN. Et avec la menace coronavirus qui est dans tous les esprits, le peuple américain a préféré s'intéresser à des sujets plus sérieux. Il faudra voir si la série arrive à remonter dans les prochaines semaines, alors qu'on nous incite à rester chez nous. Les plateformes et les networks seront particulièrement plébiscités dans un avenir proche. Chez nous, Westworld se suit en US+24 sur OCS tous les lundis et ce premier épisode a réussi à nous emballer, avec une redistribution des cartes et une intrigue qui se déroule dans le mondes des Hommes.