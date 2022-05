Westworld : un premier trailer mystérieux et une date pour la saison 4

HBO a enfin dévoilé une bande-annonce pour la saison 4 de "Westworld". De belles premières images accompagnées de la date de diffusion. La série reviendra à partir du 26 juin sur nos écrans.

Westworld, la belle série SF d'HBO

Depuis ses débuts, Westworld a eu tendance à diviser. Si certains ont rapidement adhéré à cette série de science-fiction, d'autres l'ont trouvé trop compliquée pour pas grand chose. Certes, la première saison avait tendance à brouiller les pistes en jouant sur différentes temporalités. Mais pour ceux qui parvenaient à dépasser cette difficulté, le show créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy dévoile un univers et des personnages passionnants.

La troisième saison de Westworld a connu un premier bouleversement puisqu'après avoir passé les deux premières dans un parc d'attraction façon western, nous avons finalement eu droit à une vraie plongée dans le monde réel. Un monde futuriste et froid qu'est parvenue à atteindre Dolores, une androïde ayant pris conscience de sa condition.

Une date pour la saison 4

À la fin des derniers épisodes, Dolores provoquait un véritable chaos dans le monde humain. Pourtant, ce n'est clairement pas ce qui ressort du premier trailer de la saison 4 qui a enfin été dévoilé (en une d'article). Sous fond de Perfect Day de Lou Reed, on retrouve les visages bien connus de la série, même ceux qu'on pensait disparus. D'abord Caleb (Aaron Paul) posé en haut d'un immeuble. Un vent de nostalgie se fait immédiatement ressentir. Puis on retrouve Ashley (Luke Hemsworth) qui voit apparaître au milieu d'une foule l'homme en noir (Ed Harris). Enfin, Dolores (Evan Rachel Wood) apparaît pleine de sérénités. Impossible de savoir pour le moment ce qui sera réel ou non. Westworld a souvent joué là-dessus et ce sera a priori encore le cas dans la saison 4.

Westworld ©HBO

Enfin, on peut voir également Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffrey Wright) dans ce qui devrait être un monde virtuel, sans oublier Clémentine (Angela Sarafyan) dans une scène qui s'annonce plutôt sanglante. Si on n'apprend pas grand chose sur l'intrigue avec cette bande-annonce, on peut en tout cas apprécier la beauté de ces images. De bons augures pour les fans de Westworld.

HBO nous donne rendez-vous le 26 juin pour découvrir cette saison 4 de Westworld. En France, OCS la diffusera en US+24.