Westworld : une date et un nouveau teaser pour la saison 3

Deux ans après la seconde saison, « Westworld » va faire son retour sur nos écrans avec une donne bien différente en faisant pénétrer les robots dans le monde des hommes. Cette nouvelle saison s’annonce très excitante sur le papier et on connaît maintenant sa date de lancement.

La série Westworld aura retourné le cerveau de beaucoup de monde durant sa première saison. Étrangement, la seconde a eu moins de retentissement, alors qu’elle était incontestablement plus intéressante que la précédente. HBO n’abandonne pas le show créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, avec une troisième flopée d’épisodes qui démultiplie les ambitions du programme. On avait laissé le monde de Westworld dans un état alarmant à la fin du dernier segment diffusé. Dolores avait réussi à mener la révolte dans le parc et à s’introduire dans le monde des hommes. Tout s’inverse maintenant et cette situation ouvre la porte à de multiples possibilités. Cela ne veut pas dire que les parcs seront abandonnés ! Maeve devrait en explorer un centré autour de la Seconde Guerre mondiale. À voir comment ces deux couches narratives vont communiquer mais c’est forcément ce qui se passera dans le monde réel qui va nous intéresser le plus, surtout en sachant que les scénaristes vont miser sur un futur fictif.

Enfin une date pour le retour de Westworld

L’attente aura été un peu longue mais cette saison 3 ne va plus tarder à débarquer. HBO annonce à l’aide d’un énigmatique teaser la date de lancement (voir en une de l’article). Aucune nouvelle image à proprement parler est à découvrir mais, dans le montage, plusieurs dates se succèdent. Les premières ont un lien avec notre époque, puis on tombe progressivement dans la fiction, avec la destitution du président américain, l’assassinat de l’un de ses successeurs, une guerre civile en Russie puis, tout s’arrête un 27 février 2058. Est-ce que ce jour sera le point de départ de la saison 3 ? C’est, en tout cas, ce que semble vouloir dire ce teaser, qui se termine sur la date de lancement, arrêtée au 15 mars prochain. Tous ces indices annoncent que la série sera plus grave que jamais.

Le public français pourra découvrir les épisodes chaque semaine en US+24 sur OCS. Evan Rachel Wood, Thandie Newton et Jeffrey Wright seront toujours présents, rejoints par plusieurs nouveaux : Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe et Marshawn Lynch.