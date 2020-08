Bronx : le nouveau film d'Olivier Marchal avec Jean Reno et Gérard Lanvin sera sur Netflix

Ancien flic, réalisateur de "36 quai des Orfèvres" et créateur de la série "Braquo", Olivier Marchal présentera à l'automne son nouveau film, "Bronx", autour des règlements de comptes à Marseille. Initialement prévu dans les salles de cinéma, c'est finalement sur Netflix qu'on pourra le voir.

Bronx : Olivier Marchal poursuit son oeuvre policière

Après s'être amusés dans Papi-Sitter, Olivier Marchal et Gérard Lanvin (retrouvez leur Plan Culte ici) se retrouvent de nouveau pour Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal. Dans une configuration différente cette fois-ci, car Olivier Marchal est à la réalisation et Gérard Lanvin dans un des rôles principaux de ce polar, qui développera une histoire de règlement de comptes dans les quartiers Nord de Marseille.

Il s'agit du sixième film, en tant que réalisateur, pour celui qui a notamment livré au public 36, quai des Orfèvres, Les Lyonnais et dernièrement Carbone. Pour Bronx, il pourra compter sur des comédiens de renom avec donc Gérard Lanvin et Jean Reno mais aussi Lannick Gautry, David Belle, Kaaris et Stanislas Merhar.

Netflix diffusera Bronx à l'automne

Initialement prévu fin août dans les salles de cinéma, et une première fois décalée au 30 septembre, Bronx sera finalement proposé sur la plateforme Netflix cet automne, à une date encore indéterminée. Parce que la diffusion en salles est encore très contrainte par le contexte pandémique, le choix de passer par Netflix est à la fois prudent et ambitieux. En effet, il sera proposé dans tous les territoires où Netflix est disponible, soit plus de 190 pays pour 193 millions d'abonnés. De quoi offrir au film d'Olivier Marchal une exposition maximale ! Lui-même s'est ainsi déclaré ravi :

J'ai réalisé Bronx avec beaucoup de passion et d'ambition aux côtés de Gaumont, je suis heureux du coup de cœur de Netflix pour le film, et qu'il puisse ainsi voyager et être découvert par un très large public ! Nous sommes, mes enfants et moi, fans de Netflix, nous y regardons souvent films et séries. Je suis donc fier que Bronx rejoigne cette famille.

Tourné à Marseille à l'automne 2019, Bronx est produit par Gaumont, dont ce n'est pas la première collaboration avec Netflix, puisque le géant français a déjà produit pour la plateforme de streaming, via sa filiale Gaumont International Television des programmes comme Narcos, ou encore F is for Family. Avec Bronx, Olivier Marchal poursuivra l'exploration de ses thématiques fétiches. Le succès sera-t-il au rendez-vous sur Netflix ? Réponse cet automne...