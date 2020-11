Connectés sur Amazon Prime Video : c'est quoi ce thriller comique sur le confinement ?

"Connectés" est un film français fort d'un casting de stars qui reprend le thème du confinement, à la sauce thriller teinté d'humour. Le long-métrage est disponible sur Amazon Prime Video depuis le jeudi 12 novembre.

Connectés : un apéro qui dérape

L'être humain ayant un sens des priorités aiguisé, l'apéro vidéo est un concept qui a connu son essor à peu près 2 minutes après l'annonce du premier confinement. Ce cloisonnement a pratiquement servi d'excuse à la prolifération de ces regroupements par caméras interposées. Le réalisateur Romuald Boulanger n'est, lui non plus, pas passé au travers des mailles des webcams. Un soir où il se retrouve avec des amis pour célébrer le fait que l'on ne puisse rien célébrer, il assiste médusé à une scène étrange. Deux de ses amis commencent à se prendre la tête, tout le monde rajoute son grain de sel et la conversation de virer à la cacophonie. Ni une ni deux, la situation lui donne l'idée d'un scénario qui deviendra celui de Connectés.

Dans le film, nous suivons plusieurs personnages qui se retrouvent un samedi soir pour un apéritif virtuel en vidéo. Tous le monde se connecte, on parle un peu de son quotidien confiné quand l'un d'eux se fait soudainement agresser en direct par un inconnu sous les yeux impuissants de ses amis. Panique à bord face à ce ravisseur qui leur révèle qu'il connaît tous leurs secrets. Mais qui se cache sous le masque et la casquette de celui qui leur fait face et va tester leur amitié ?

Le casting réunit des acteurs et actrices connus du cinéma français avec Stéphane De Groodt, Nadia Farès, François-Xavier Demaison, Michaël Youn, Claudia Tagbo, Pascal Demolon, Vanessa Guide, Audrey Fleurot, Franck Dubosc, Nicolas Van Beveren et Dorothée Pousséo.

Connectés est disponible en streaming sur Amazon Prime Video depuis le jeudi 12 novembre. On y traite des sujets de société d'aujourd'hui, que ce soit l'écologie, l'hyperconnexion, la réduction des distances grâce au numérique, la pénurie de masques...tout ça autour d'un ingrédient de thriller qui dynamite l'ensemble. De fait, on ne voit pas passer les 1h25 que dure le film.

Un tournage finalement classique

Quand on voit les images de la bande-annonce de Connectés, on y découvre l'incrustation à l'écran des vidéos de chaque personnage. On aurait pu croire que les acteurs avaient vraiment tourné chez eux dans leurs appartements pendant le confinement, mais il n'en est rien. Le tournage s'est fait naturellement au moment du déconfinement, dans le respect tout de même des protocoles sanitaires, dans les Studios de Bry-sur-Marne. La réalisation reste, par contre, fidèle au postulat scénaristique de départ puisqu'il n'y a que des plans fixes reproduisant ceux des webcams. Les acteurs ne se sont jamais croisés et il n'a fallu que huit jours et demi pour mettre en boîte l'ensemble des séquences. Une urgence qui ne se ressent finalement pas du tout, le résultat étant plutôt fluide.

Le film ne connaîtra pas de sortie au cinéma, mais Romuald Boulanger n'en est pas triste pour autant, trouvant finalement que sa diffusion sur un service de streaming a du sens. Interviewé par nos confrères du Parisien, il a confié qu'il ne savait pas encore s'il ferait une suite à Connectés, mais que, si c'était le cas, il faudrait qu'il trouve une idée vraiment surprenante.

Le metteur en scène n'est pas le seul à surfer sur la vague du confinement pour y trouver le sujet de son film. Ce sera effectivement également le cas du prochain long-métrage écrit et réalisé par Dany Boon qui se passera dans un immeuble en pleine pandémie.