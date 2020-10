Emily in Paris : que vaut la série Netflix avec Lily Collins ?

Que vaut la série Netflix "Emily in Paris" de Darren Star avec Lily Collins ? Découvrez notre avis sur la saison 1, disponible sur Netflix le vendredi 2 octobre 2020.

C'est quoi Emily in Paris ?

Disponible sur Netflix le 2 octobre 2020, Emily in Paris est la nouvelle série de Darren Star, à qui l'on doit notamment les séries cultes Beverly Hills 90210, Melrose Place et bien sûr Sex and the City. On y suit les tribulations d'Emily Cooper (Lily Collins), une jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, qui décroche inopinément le poste de ses rêves quand sa société rachète une agence française de marketing de luxe et lui confie l'actualisation de la stratégie en réseaux sociaux de celle-ci... à Paris ! Emily enchaîne alors aventures enivrantes et défis surprenants en tentant de conquérir ses collègues et de se faire des amis, tout en savourant quelques histoires d'amour locales.

Côté casting, Lily Collins côtoie les frenchies Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Bruno Gouery, Samuel Arnold ou encore Camille Razat.

On regarde ou pas ?

Compte tenu du CV très impressionnant de Darren Star, il serait mentir de dire que l'on attendait pas les 10 épisodes d'Emily in Paris, entièrement tournés à Paris, de pied ferme. Comme nous pouvions le craindre après avoir vu la bande-annonce, les premiers épisodes sont bourrés de clichés sur les français et nos (sales) habitudes : malpolis, sales, hautains... et évidemment anti-américains. Les premiers jours d'Emily dans son nouveau bureau parisien sont d'ailleurs très compliqués, puisqu'elle ne comprend pas pourquoi ses nouveaux collègues ne l'accueillent pas avec plus d'enthousiasme. Sa patronne (Philippine Leroy-Beaulieu), sorte d'ersatz de Miranda Priestly du Diable s'habille en Prada, est imbuvable, et tente par tous les moyens de la renvoyer d'où elle vient. Mais qu'à cela ne tienne, Emily compte bien profiter de tout ce que cette ville a à lui offrir.

Dans les premiers épisodes, Darren Star, en grand amoureux de Paris (on l'avait déjà remarqué dans les derniers épisodes de Sex and the City puisque Carrie y passait du temps), épouse le point de vue de la jeune femme qui débarque pour la première fois dans la "plus belle ville du monde" et s'émerveille de notre Capitale. On ne coupe évidemment pas aux plans sur la Tour Eiffel, aux petites rues pavées, aux cafés typiques, aux boulangeries, et autres lieux touristiques. Si cette vision fera certainement sourire le public français, elle émerveillera sans doute nos voisins de l'autre côté de l'Atlantique.

Passés les deux premiers épisodes où le rythme peine à se mettre en place et l'avalanche de clichés s'avère franchement irritante, Emily in Paris déploie tout son charme en même temps que la jeune femme commence à se faire apprécier de son entourage. On découvre des personnages français qui (exploit !) parlent parfaitement l'anglais (mention spéciale à Camille Razat) et l'on prend plaisir à suivre le quotidien d'Emily qui commence, elle aussi, à trouver son rythme de croisière. Si l'humour reste très en-dessous d'un Sex and the City, le second degré de la série permet de désamorcer de nombreuses séquences, notamment celles sur le choc des cultures entre la France et les États-Unis.

Si la série se regarde aussi facilement et avec un plaisir certain, c'est avant tout en raison du charme pétillant de Lily Collins, qui n'est pas sans nous rappeler une certaine Audrey Hepburn dans Drôle de frimousse. La jeune actrice déjà remarquée dans Blanche-Neige ou The Mortal Instruments, est de tous les plans et illumine l'écran de sa présence.

Légère et feel good, Emily in Paris est la parfaite série à dévorer en cette période morose. Les fans de Sex and the City et du Diable s'habille en Prada devraient y trouver leur compte.