Hugh Grant raconte s'être fait piéger par Midsommar

Récemment à l'affiche de "The Gentlemen" et bientôt à celle de la série "The Undoing", l'acteur britannique Hugh Grant a recommandé de voir le film "Midsommar". Il raconte comme il a découvert le long-métrage horrifique d'Ari Aster, sans savoir du tout à quoi s'attendre.

Hugh Grant occupe une place particulière dans le cinéma dit "romantique", avec des rôles à la popularité planétaire dans des films tels que Love actually, Coup de foudre à Nothing Hill, Le Journal de Bridget Jones, etc. Comme une très grande partie de la population mondiale, il est confiné et comme beaucoup, il en profite pour découvrir ou rattraper des films, et donner des suggestions. Et ainsi que le rapporte EW, il recommande un film qui semble l'avoir profondément marqué : Midsommar.

"On dirait des gens qui gambadent au soleil. Ça va être bien."

Midsommar, d'Ari Aster, est sorti au coeur de l'été 2019. Ce film d'horreur suédo-américain raconte la participation d'étudiants américains à un festival ancestral du solstice d'été dans un coin reculé de Suède. Ils vont découvrir, sous ses apparences idylliques, une secte aux pratiques terribles. Hugh Grant a ainsi vu le film, mais il raconte avec humour avoir été très surpris, et finalement traumatisé :

Le film qui m'obsède, et qui m'a émotionnellement marqué à vie, c'est "Midsommar"... Mon dieu ! Je ne savais pas ! Je ne savais pas ! J'étais juste en train de parcourir quelques-uns des films qu'on reçoit en DVD dans le cadre des votes aux Oscars Et j'ai pensé, "Oh, Anna devrait aimer, c'est suédois. On dirait des gens qui gambadent au soleil. Ça va être bien."

Jusque-là, tout va bien, et Hugh Grant n'est sûrement pas le seul spectateur à s'être laissé prendre par les couleurs chaleureuses et l'ambiance a priori heureuse de ce festival où l'on est vêtu de blanc et coiffé de couronnes de fleurs. Mais le visionnage du film l'a vite fait revenir sur cette intuition :

Aucun de nous deux ne s'en remet ! On n'arrive plus à dormir, nos enfant doivent nous rassurer la nuit parce que nous faisons tellement de cauchemars. Oh mon dieu ! Vous devez le voir, c'est inoubliable.

Hugh Grant a ainsi rejoint le public ravi et terrifié de Midsommar, véritable chef-d'oeuvre lumineux d'épouvante qui offre notamment une performance mémorable de Florence Pugh. On ne saurait que trop recommander de (re)voir ce film pour agrémenter vicieusement le confinement, actuellement disponible sur Amazon Prime Video !