Killer Game sur Netflix : c'est quoi ce film d'horreur produit par James Wan ?

Netflix propose à ses abonnés un nouveau film d'horreur baptisé "Killer Game". On vous dit tout sur ce slasher haut en couleurs aux allures de Stranger Things !

Killer Game : de quoi ça parle ?

L'intrigue de ce long-métrage mêlant - une fois n'est pas coutume - l'horreur au genre teen prend place dans un lycée. A Osborne High, donc, la vie des étudiants bascule littéralement quand on retrouve des élèves morts ! Makani Young, qui arrive d'Hawaii avec sa grand-mère, ne s'attendait surement pas à autant d'agitation dans le Nebraska. Mais peu après le début de l'année, les élèves de sa classe sont pris pour cible par un redoutable tueur en série. Déterminé à révéler au grand jour les plus intimes et terribles secrets de ses victimes, l'assassin s'amuse à terroriser ses proies. Pour cela, il arbore un masque on ne peut plus réaliste du visage de chaque personne qu'il prend en chasse !

Seulement, Makani et ses nouveaux amis n'ont aucune envie de se retrouver sur la liste du psychopathe qui traque leurs pairs. Le petit groupe va alors tout tenter pour arrêter le tueur au visage camouflé qui sème la panique dans les couloirs de l'établissement. Parviendront-ils à mettre un terme à ce jeu de massacre ?

Un projet prometteur

La plateforme présente Killer Game comme la rencontre entre Scream, slasher des années 90 devenu culte et une œuvre traitant du passage à l'âge adulte. En guise de producteurs, on retrouve deux grands noms de l'horreur : James Wan (Insidious, Conjuring : les Dossiers Warren), décidément sur tous les fronts, et Shawn Levy, co-créateur de la série à succès Stranger Things. Killer Game est adapté d'une nouvelle de Stephanie Perkins originellement nommée There's Someone Inside Your House. Si Netflix a d'ores et déjà proposé de très bon programmes du genre - on pense notamment aux séries de Mike Flanagan -, la qualité des œuvres horrifiques présentes sur la plateforme est très loin d'être égale. On espère donc que Killer Game ne s'inscrira pas dans la lignée des longs-métrages peu inspirés que l'on croise plus souvent qu'on ne le voudrait !

Killer Game : avec qui ?

Henry Gayden (Shazam!) signe le scénario du long-métrage. A la réalisation, on retrouve Patrick Brice (Room 104). Pour ce qui est des acteurs, Sydney Park (Pretty Little Liars : The Perfectionists) prête ses traits au personnage principal, la jeune Makani. Asjha Cooper (Black as Night) incarne quant à elle son amie Alex, une adolescente particulièrement cynique. Théodore Pellerin (Never Rarely Sometimes Always) sera quant à lui Oliver, ou Ollie, un garçon un peu à part qui tape dans l'œil de l'héroïne.

Killer Game ©Netflix

Sarah Dugdale (In the Shadow of the Moon) Kayla Heller (The Order), Anthony Timpano (Riverdale), Burkely Duffield (Supernatural) et Markian Tarasiuk (50 States of Fright) seront eux aussi de la partie !

Où et quand regarder le film ?

Vous pourrez trembler devant Killer Game dès le 06 octobre prochain, en exclusivité sur Netflix ! Alors, selon vous, qui survivra au tueur masqué amateur de funestes indiscrétions ?