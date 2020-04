La Voie de la justice : pour la sortie vidéo, Jamie Foxx et Michael B. Jordan reviennent sur le film

"La Voie de la justice", film d'enquête et de procès sur une célèbre affaire judiciaire américaine sorti en 2019, est à (re)voir en VOD. Un film qui offre à Jamie Foxx et Michael B. Jordan deux très belles performances. Pour accompagner la sortie en VOD, ils sont revenus sur leur expérience.

Avant de s'attaquer à un film Marvel très attendu, Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, le réalisateur Destin Cretton s'est distingué avec La Voie de la justice, adaptation des mémoires de l'avocat et militant Bryan Stevenson. Pour raconter cette histoire d'une lutte pour la révision de la peine capitale et pour la réparation d'une erreur judiciaire, il met en scène Michael B. Jordan dans le rôle du jeune avocat idéaliste et Jamie Foxx dans le rôle d'un innocent condamné à mort, Walter McMillian. Une histoire vraie que le réalisateur et ses deux acteurs subliment à force d'empathie et d'humanisme pour un film dont la sobriété n'enlève rien, au contraire, à son émotion (retrouvez nos impressions au Festival de Toronto ici et notre critique là).

Le film est maintenant disponible en VOD. Pour ceux qui ont aimé La Ligne verte et qui se seraient récemment émus devant le film turc 7. Koğuştaki Mucize sur Netflix, on ne saurait que trop recommander ce très beau film. Le film est ainsi accessible sur Youtube, Rakuten, FilmoTV, chez Apple et Orange, Canal VOD, etc.

En plus de cette sortie dans nos salons, Jamie Foxx et Michael B. Jordan, aussi producteur du film, ont participé à une session de questions/réponses autour du film.

La Voie de la justice par ses deux protagonistes

Le jeune acteur, très populaire grâce à ses rôles dans les films Creed et Black Panther, explore un autre registre avec le rôle de Bryan Stevenson, jouant d'un idéalisme violenté par une réalité qu'il voudrait transformer. Il a ainsi évoqué son approche de l'histoire.

"J'ai découvert l'histoire en lisant le livre Just Mercy de Bryan Stevenson. Puis j'ai pu assister à son Ted Talk, et je me suis senti en retard. J'aurais dû déjà connaître cette histoire parce qu'il est vraiment un héros de notre temps. Ça m'a mis sur le chemin de ce projet. Je savais que je voulais en faire partie, et j'ai pris cette responsabilité très au sérieux. C'était un challenge pour moi, et je ne voulais pas me rater. J'ai eu la chance de pouvoir profiter de sa présence, de lui poser des questions, et de le connaître vraiment."

Dans la Voie de la justice, Bryan Stevenson et Walter McMillian développent une relation très profonde, unique. Jamie Foxx et Michael B. Jordan ont donc travaillé sur la reproduction de cette relation, enjeu fondamental du film. Et Jamie Foxx ne tarit pas d'éloges sur son partenaire :

"Je connais Michael depuis son enfance, il y a donc déjà ce lien, un peu comme si j'étais le grand-frère ou l'oncle par exemple. Ce que je peux dire, c'est que Michael est une personne admirable, et pas seulement à Hollywood. Et le fait qu'il participe à la production de La Voie de la justice est la continuité logique de ce qu'il construit avec ses choix de films.

Ce film est une nouvelle étape pour lui, et quand il m'a appelé pour prendre le rôle de Bryan, je ne pouvais pas être plus heureux, reconnaissant, et prêt à travailler.

Pour le rôle de Walter McMillian, Bryan Stevenson m'a évidemment beaucoup aidé. J'ai tout utilisé, je l'écoutais parler de Walter, je le trouvais dans son regard. J'ai été formé à l'imitation, donc on a commencé comme ça, et puis on a assumé des différences et créé le personnage Walter du film."

À plusieurs reprises, les deux acteurs mettent en avant Destin Cretton, le réalisateur et co-scénariste du film, lui aussi une pièce essentielle pour retranscrire cette histoire à l'écran. Pour Michael B. Jordan, il était le candidat idéal pour faire ce film :

Destin apporte une authenticité et des expériences vécues dans son travail. La Voie de la justice a cette honnêteté, cette réalité, qui fait que le public ressent et réfléchit.

Jamie Foxx voit lui plus loin, en soulignant que Destin Cretton a su construire ce projet sans avoir une histoire qui l'en rapprochait, étant originaire d'Hawaï. Il avait donc la pression en se saisissant d'une matière très sensible pour la communauté afro-américaine, une pression qu'il a réussi à transformer en succès.

La Voie de la justice est disponible en VOD depuis le 8 avril.