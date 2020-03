Les Pépites de Netflix : The Invitation, le thriller psychologique à ne pas louper

Vous avez aimé ? Partagez :

Il est souvent difficile (voire impossible) de faire un choix quand on est face à l’écran d’accueil de Netflix. C’est pour ça que CinéSéries vous aide à trouver ce qui vaut le coup. Aujourd’hui, c’est le film The Invitation, un thriller psychologique de haute volée.

Le catalogue Netflix est rempli. Tellement rempli qu’il arrive à beaucoup d’entre nous de passer plus de temps à choisir un film ou une série que d’en regarder. Après vous avoir conseillé les très bons Invisible Guest, ou Le Rituel, la rédaction de CinéSéries vous recommande aujourd’hui The Invitation, un thriller horrifique qui est peut-être passé à côté de vos yeux d’expert…

Le pitch ? Quand Will et sa petite amie sont invités chez son ex-femme et son nouveau mari dans les vallées d’Hollywood, la soirée qui s’annonce pesante tourne petit à petit au cauchemar.

Un thriller tout en subtilité

Signé Karyn Kusama, (la réalisatrice de Jennifer’s Body) The Invitation est un thriller psychologique qui ne vous laissera pas indifférent. L’un des points forts de ce film est son ambiance: là ou beaucoup de films d’horreur jouent sur les jumpscares ou sur un rythme soutenu, The Invitation assure une vraie montée en puissance. Le malaise est présent et pesant pendant plus des deux tiers du film et c’est seulement au générique de fin que l’on peut enfin reprendre son souffle.

Les situations étranges se multiplient au fur et à mesure de l’intrigue, jusqu’à en devenir terrifiantes. Dans ce film qui est presque entièrement un huis clos, le pavillon où se joue l’action devient aussi un lieu oppressant.

Au casting de The Invitation, on retrouve Logan Marshall Green (Spider-man : Homecoming) dans le rôle de Will. Emayatzy Corinealdi (Middle of Nowhere) interprète sa petite amie Kira. Tammy Blanchard (Into the Woods) campe le rôle d’Eden, l’ex-femme de Will et Michael Huisman (The Age of Adaline) joue David, son nouveau mari. A part John Caroll Lynch (Gran Torino), les acteurs assez inconnus du grand public offrent des performances intrigantes et mémorables.

Thriller subtil et puissant, The Invitation sur Netflix est absolument à voir pour les amateurs d’horreur (ou non). Un deuxième visionnage ne sera pas de trop autant pour noter les indices que l’on aurait ratés que pour l’envie de le visionner une deuxième fois.