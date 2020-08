Pinocchio : découvrez le casting intégral du film de Guillermo del Toro

Le Mexicain Guillermo del Toro aura mis du temps avant de parvenir à monter son adaptation de "Pinocchio" qu'il avait envie de faire avec des choix très tranchés. Le projet en stop motion se concrétise avec la participation de Netflix. La plateforme vient de communiquer sur l'ensemble du prestigieux casting.

Pinocchio en stop motion sur Netflix

Guillermo del Toro souhaitait depuis longtemps mener sa version très personnelle de Pinocchio. Une version plus sombre qu'un film Disney et c'est ce qui a sûrement bloqué. Netflix voit cette proposition d'un bon œil (en plus de servir sa politique de collaboration avec des auteurs renommés) et lui donne carte blanche pour accoucher de son interprétation. Pinocchio, avant d'être un dessin animé, c'est un roman pour les enfants écrit par Carlo Collodi. Il relate la création de la marionnette du même nom par le menuisier Geppetto. Un homme modeste, qui ne pensait pas donner vie à un jouet doté d'une conscience. Il va l'éduquer comme son propre enfant, même s'il est parfois dur de le suivre tant le jeune garçon s'engage dans de drôles d'aventures. Avec son film, Guillermo del Toro va reprendre les bases de l'histoire originale et en faire une parabole sur le fascisme dans les années 30, en Italie.

Un casting toujours plus prestigieux

Une partie de la distribution vocale de Pinocchio est déjà connue. Le très rare David Bradley a accepté de prêter sa voix à Geppetto. Ewan McGregor sera Jiminy Cricket, Tilda Swinton possiblement la Fée Bleue puis Christoph Waltz et Ron Perlman complètent la distribution dans des rôles qui ne sont pas dévoilés.

Netflix vient de communiquer sur le casting dans son ensemble et il fait rêver. Avant de passer aux stars, c'est Gregory Mann qui doit être mis dans la lumière. Cet inconnu a été choisi pour incarner Pinocchio. Sans référence à son actif, il risque de se révéler avec cette première incursion à Hollywood.

Un autre acteur assez jeune, Finn Wolfhard, se retrouve embarqué dans cette aventure. L'adolescent de 17 ans a le vent en poupe depuis les succès de Stranger Things et le remake en deux parties de Ça. Chez les adultes Cate Blanchett, John Turturro, Tim Blake Nelson (la série Watchmen) et Burn Gorman sont aussi au sein de la distribution. On ne présente pas la première, qui est une star mondiale. Elle et Guillermo del Toro ne se lâchent plus puisqu'ils font ensemble Nightmare Alley, l'autre projet du metteur en scène. Tout ce petit monde (ou une partie) risque de devoir s'employer à pousser la chansonnette, car Pinocchio contient des parties musicales, avec le compositeur Alexandre Desplat chargé de la bande-son.

Trois adaptations en un rien de temps

Nous sommes habitués à voir les films animés de Disney se transformer en live-action. Qu'on ne s'y méprenne pas, le studio est en train de plancher sur une nouvelle adaptation. C'est Robert Zemeckis qui a été engagé pour le mettre en scène, avec Tom Hanks qui pourrait prêter ses traits à Geppetto. En mai dernier, alors qu'il était prévu dans les salles, le Pinocchio réalisé par Matteo Garrone a débarqué sur Amazon. À ces deux films s'ajoute donc celui de Guillermo del Toro, qui boxera dans une autre catégorie en n'étant pas composé de prises de vue live. Le Mexicain oscarisé pour La Forme de l'eau veut depuis longtemps le faire sous cette forme, avec des grandes ambitions artistiques. Le public aura donc trois films, mais chacun se positionne avec des ambitions artistiques différentes. Nous verrons quand ils seront tous sortis quel est celui qui remporte la bataille.