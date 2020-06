Pinocchio : on sait qui Ewan McGregor incarnera chez Guillermo del Toro

Guillermo del Toro peut enfin donner naissance au "Pinocchio" qu'il souhaitait faire depuis des années. Netflix le supporte sur ce projet, ainsi qu'un casting vocal très alléchant, avec notamment Ewan McGregor. On sait maintenant quel personnage ce dernier va interpréter.

Guillermo del Toro aurait pu ajouter son adaptation de Pinocchio à la liste des films qu'il ne fera jamais mais la plateforme Netflix lui offre l'opportunité de concrétiser ce projet animé en stop-motion. Un Pinocchio que les studios traditionnels n'ont pas voulu et qui va pourtant pouvoir s'appuyer sur une très belle distribution. David Bradley va donner sa voix au créateur de la marionnette, Gepetto. Pour le reste, Christoph Waltz, Ron Perlman Tilda Swinton et Ewan McGregor sont aussi à bord.

On ne sait pas qui seront les personnages attribués aux deux premiers alors qu'on mise sur la Fée Bleue pour Tilda Swinton. Et on sait dorénavant qui Ewan McGregor va camper. L'acteur a confirmé chez ACE Universe qu'il allait prêter sa voix à Jiminy Cricket.

Des scènes chantées dans Pinocchio

Ce petit insecte habillé avec élégance est le sidekick de Pinocchio. Il sert autant de motif comique que de véritable allié pour réfléchir autour des situations rencontrées par le jeune personnage. Ewan McGregor avait débuté l'enregistrement de ses dialogues avant que le coronavirus ne bloque tout Hollywood. Il doit encore se remettre au travail, en particulier pour enregistrer une chanson qui n'est pas assurée d'être dans le film. Guillermo del Toro se laisse le choix de prendre encore quelques libertés dans le processus créatif.

C'est en tout cas une confirmation de plus que les acteurs vont devoir user de leur grain de voix pour quelques passages chantés. Le compositeur de la bande-originale, Alexandre Desplat, avait déjà évoqué "sept ou huit" chansons.

Le Pinocchio de Netflix passe après celui de Matteo Garrone sorti cette année. Le réalisateur mexicain a choisi de positionner son récit dans l'Italie des années 30 afin d'en faire une parabole sur le fascisme. Comme souvent dans son travail, il faut s'attendre à quelque chose de très différent de ce qu'on voit ailleurs dans l'industrie. C'est pour ce style si particulier qu'il a fait un triomphe aux Oscars avec La Forme de l'Eau.

Aucune date de sortie n'est encore dévoilée pour Pinocchio. Netflix devrait le mettre en ligne en 2021. Et on attend aussi des nouvelles de Nightmare Alley, prochain film live de Guillermo del Toro.