Bienvenue à l'hôtel de Noël sur TF1 : retrouvez Tatyana Ali (Le Prince de Bel-Air)

"Bienvenue à l'hôtel de Noël" met en scène Tatyana Ali dans le rôle d'une responsable d'hôtels de luxe de retour dans sa ville natale. Un téléfilm marqué par la présence de l'actrice découverte dans "Le Prince de Bel-Air".

Bienvenue à l'hôtel de Noël ça parle de quoi ?

Comme on vous en parlait au début du mois, M6 et TF1 diffusent en novembre de nombreux téléfilms de Noël. Des programmes qui font du bien au moral en ces temps compliqués. De plus, certains disposent dans leur casting d'interprètes bien connus. Ainsi on vous parlait de La Proposition de Noël avec une partie du casting de Les Frères Scott. Aujourd'hui, c'est au tour de Bienvenue à l'hôtel de Noël d'avoir droit à son focus, en raison de la présence d'une actrice révélée dans les années 1990 avec une série culte.

Bienvenue à l'hôtel de Noël raconte l'histoire d'Erin (Tatyana Ali), une jeune femme qui travaille pour une chaîne d’hôtels de luxe. Son rêve est de devenir un jour directrice générale d'un de ces hôtels à Rome. Son rêve semble se réaliser lorsque sa supérieure (Erika Walter) lui dit avoir une grande nouvelle. Mais en réalité il n'est pas question de Rome, mais d'un hôtel à Garland Grove, sa ville natale. Les habitants refusent que l'hôtel soit ouvert, Erin a donc été choisit pour prendre la direction par intérim et pour régler ce problème avec les habitants. C'est alors qu'elle a l'idée de lancer "L'hôtel de Noël"...

© Lifetime

Tatyana Ali, un visage connu mais une carrière discrète

Si vous étiez en âge de regarder des séries dans les années 1990, vous avez pu découvrir dès sa première diffusion en France Le Prince de Bel-Air. C'était en 1992 sur Antenne 2, mais d'autres chaînes ont rediffusé la série par la suite (France 4, W9, Direct 8 ou encore Virgin 17). Pour les plus jeunes, Netflix a permis de rattraper la série culte qui révéla Will Smith en mettant en ligne depuis l'été 2019 les six saisons du show.

Dès lors, Bienvenue à l'hôtel de Noël est l'occasion de retrouver un visage familier avec Tatyana Ali. En effet c'est elle qui jouait Ashley Banks, la jeune cousine de Will. Elle n'avait que onze ans lorsque débuta la série. Les spectateurs purent alors la voir grandir durant son adolescence au fil des saisons.

© NBC

Malheureusement, la suite de la carrière de Tatyana Ali fut plus discrète. Elle participa à des longs-métrages mais dans des rôles très secondaires, comme Le Collectionneur avec Morgan Freeman. Un mal pour un bien puisqu'à côté elle pu poursuivre ses études à l'université d'Harvard. Il faudra attendre le milieu des années 2000 pour qu'elle retrouve un rôle régulier et sur plusieurs saisons. Elle apparut en effet dans Les Feux de l'amour entre 2007 et 2013, et au premier plan de la sitcom Love that Girl! (2010-2014), inédite en France.

Pas forcément ce qui se fait de mieux en terme de qualité, mais assez pour garder un pied dans le milieu. Et depuis le public américain a pu la revoir dans bon nombre de téléfilms. Généralement des films de Noël, comme Mon Père Noël secret (2013), Un Noël en cadeau (2017), Un Noël qui répare les blessures (2018) et donc Bienvenue à l'hôtel de Noël (2019). Mais également des films moins grand public, comme le thriller Étudiante le Jour, Escort la Nuit (2019).