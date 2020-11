La Proposition de Noël sur TF1 : retrouvez les acteurs de la série Les Frères Scott

"La Proposition de Noël", téléfilm de Noël par excellence, est l'occasion pour les fans de "Les Frères Scott" de retrouver plusieurs interprètes de la série : Hilarie Burton, Robert Buckley, Danneel Ackles et Antwon Tanner.

La Proposition de Noël, l'histoire d'un faux couple pendant les fêtes

Le mois de novembre est l'occasion pour les chaînes M6 et TF1 d'offrir aux spectateurs un grand nombre de téléfilms de Noël. Parmi ceux au programme de cette année il y a La Proposition de Noël. Le film suit Jolie, qui ne souhaite pas retourner chez ses parents en Louisiane pour les fêtes de Noël. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'elle n'est pas ravie à l'idée de pouvoir y croiser son ex-petit ami Foster qui a refait sa vie avec une autre. Pour la soutenir, sa meilleure amie a la bonne idée de proposer à son frère Jack de se faire passer pour son conjoint.

Pour vous faire une idée découvrez ci-dessous la bande-annonce du film à l'occasion de sa diffusion aux Etats-Unis :

Une mini-réunion pour Les Frères Scott

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, La Proposition de Noël a surtout été une occasion unique pour une partie du casting de la série culte Les Frères Scott de retravailler ensemble. Hilarie Burton tient en effet le rôle principal de ce téléfilm, tandis que sa meilleure amie est interprétée par Danneel Ackles et que Jack est joué par Robert Buckley. Sans oublier la présence d'Antwon Tanner. Quatre interprètes qu'on découvrait au début des années 2000 dans Les Frères Scott.

Pour rappel, c'est en 2003 que The WB (ex-The CW) lançait le premier épisode du show créé par Mark Schwahn. Le succès fut au rendez-vous puisque Les Frères Scott a continué durant neuf saisons et marqua définitivement les adolescents des années 2000 qui suivirent le quotidien de Lucas et Nathan, deux demi-frères rivaux aussi bien sportivement que sentimentalement. A l'époque, les rôles principaux étaient revenus à Chad Michael Murray (Lucas) et

James Lafferty (Nathan Scott), Hilarie Burton (Peyton), Bethany Joy Lenz (Haley) ou encore Sophia Bush (Brooke). Danneel Ackles, Antwon Tanner et Robert Buckley jouaient respectivement Rachel, Skills et Clay.

Les autres projets des acteurs

Les fans de la série devraient donc être ravis de les retrouver dans La Proposition de Noël. Et si ça ne vous suffit pas, sachez qu'Hilarie Burton est également présente dans Un baiser pour Noël diffusé lundi 9 novembre 2020 à 13h55 sur TF1. A part ça, on pourra la retrouver, toujours sur le petit écran, dans une autre série phare : The Walking Dead. Elle a été choisie pour jouer le rôle de la femme de Negan, interprété, lui, justement par le mari de la comédienne.

Concernant Danneel Ackeles, en plus d'avoir tourné dans La Liste du Père Noël, toujours avec Hilarie Burton, elle a participé ces dernières années à quelques épisodes de Supernatural. De son côté, Antwon Tanner a été vu dans un épisode de Lucifer (épisode 8 de la saison 4) et a plusieurs projets de films actuellement en post-production. Enfin, Robert Buckley a évidemment eu un rôle majeur dans la série iZombie mais n'a pas d'autres projets notables à venir. Pour plus d'informations sur ce que sont devenus les autres comédiens de la série cliquez ici.

La Proposition de Noël est diffusé lundi 9 novembre à 15h45 sur TF1.